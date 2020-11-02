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Стало известно, куда пропал Губин 

Экспресс газета и ещё 10 1 час назад
Стало известно, куда пропал Губин
Фото: Экспресс газета
46-летний певец Андрей Губин последние годы не появляется на сцене и на светских мероприятиях. После ухода со сцены из-за проблем со здоровьем Губин ведет закрытый образ жизни и лишь изредка общается с журналистами и поклонниками.
Недавно даже близкие друзья Губина забили тревогу из-за пропажи певца, который уже почти два месяца не выходит на связь. С начала сентября Губин не отвечает на звонки и сообщения, из-за чего его друзья и знакомые даже думали написать заявление в полицию.
Впрочем, близкий друг Губина Владимир Бурмяков успокоил журналистов и поклонников артиста, сообщив, что Андрей сейчас находится в Египте.

«Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит», — рассказал «СтарХиту» Владимир Бурмяков.

Судя по всему, Андрей планирует провести в Египте продолжительное время. Ранее Губин уже жил в этой стране несколько месяцев после ухода со сцены, там он восстанавливал силы.
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Звёзды , Андрей Губин , StarHit
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