Муромов рассказал о внебрачных детях по всему СССР

"Внебрачных детей у меня действительно очень много. Возьмите карту Советского Союза, поставьте флажки на те города, в которых у меня были гастроли. Получается арифметическое число, по которому можно вычислить, сколько у меня детей. Я это, кстати, уже делал. Но цифру озвучивать не буду. Очень нескромно прозвучит. Я с этими детьми незнаком. Они росли без меня. Я принимал участие в воспитании четырех детей. Хорошие люди выросли, занимают очень большие посты в Думе".
"Я в чужие семьи никогда не лезу. У меня серьезные дети, уже внуки есть. Но я с ними тоже не общаюсь".
"В этом году мне исполнится семьдесят лет, многие этому удивляются, не могут поверить. От общения с женщинами не отказываюсь. И меня это полностью устраивает. При этом о свадьбе речи не идет. Я родился в год Тигра, а он, как известно, умирает в одиночестве и в кустах. По моему знаку зодиака у меня — полный анализ, систематизация и бессистемные действия. Все точно обо мне. Поэтому я такой шалопай и бабник".