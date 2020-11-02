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Беременность

Михаил Муромов откровенно рассказал о своих внебрачных детях 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Муромов рассказал о внебрачных детях по всему СССР
Фото: @mmuromov
О любвеобильности советского певица Михаила Муромова ходят легенды. Певец никогда не брезговал случайными связями. Поэтому не исключено, что по всему всему бывшему Советскому Союзу "разбросаны" его внебрачные дети. Об этом сообщает Собеседник.

"Внебрачных детей у меня действительно очень много. Возьмите карту Советского Союза, поставьте флажки на те города, в которых у меня были гастроли. Получается арифметическое число, по которому можно вычислить, сколько у меня детей. Я это, кстати, уже делал. Но цифру озвучивать не буду. Очень нескромно прозвучит. Я с этими детьми незнаком. Они росли без меня. Я принимал участие в воспитании четырех детей. Хорошие люди выросли, занимают очень большие посты в Думе".

При этом Муромов считает, что лезть в семьи взрсолых детей — неправильно, поэтому даже с теми из отпрысков, кому он помогал, мужчина не общается.

"Я в чужие семьи никогда не лезу. У меня серьезные дети, уже внуки есть. Но я с ними тоже не общаюсь".

Певец отметил, что не хотел бы сближаться еще и по тому, что завещание его уже написано на "определенных людей", а войны за имущество он бы не хотел. Тем более, что он до сих пор крутит романы и возникнование новых детей не ставит под сомнение.

"В этом году мне исполнится семьдесят лет, многие этому удивляются, не могут поверить. От общения с женщинами не отказываюсь. И меня это полностью устраивает. При этом о свадьбе речи не идет. Я родился в год Тигра, а он, как известно, умирает в одиночестве и в кустах. По моему знаку зодиака у меня — полный анализ, систематизация и бессистемные действия. Все точно обо мне. Поэтому я такой шалопай и бабник".

Ранее "Рамблер" сообщало плюсах и минусах связи без обязательств.
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