Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке 

Ролик рассказывает о жизни певицы Алла Абдаловой, первой жены певца Льва Лещенко. Сейчас Алле уже 79 лет, и время от времени она вспоминает о своём замужестве. По словам артистки, удачной карьерой Лещенко обязан именно ей, хотя он этого не признаёт. Кроме того, Алла хранит обиду на мужа, потому что он не позволил ей стать матерью. Смотрите видео и узнайте, что ещё говорит Алла Абдалова о жизни со Львом Лещенко.
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