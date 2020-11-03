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Беременность

Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке 

Елена Красовская 32 минуты назад
Ролик рассказывает о жизни певицы Алла Абдаловой, первой жены певца Льва Лещенко. Сейчас Алле уже 79 лет, и время от времени она вспоминает о своём замужестве. По словам артистки, удачной карьерой Лещенко обязан именно ей, хотя он этого не признаёт. Кроме того, Алла хранит обиду на мужа, потому что он не позволил ей стать матерью. Смотрите видео и узнайте, что ещё говорит Алла Абдалова о жизни со Львом Лещенко.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, что Фриске предчувствовала свою болезнь.
Звёзды , Видео , Любовь , Лев Лещенко , Алла Абдалова
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