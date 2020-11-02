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Пугачева запретила племяннику общаться с сыном

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
Певица Алла Пугачева запрещает племяннику Владиславу, который долгое время употреблял наркотики, общаться с его сыном. Примадонна отгородила 9-летнего мальчика от общения с отцом.
Ребенок живет у водителя Примадонны в отдельной комнате. Известно, что маленький Евгений обеспечен игрушками и техникой. Мальчика возят на отдых к морю. О родном отце Женя не вспоминает.
"Старшего сына вернуть не получается, он уже сформировался Придет время, и все встанет на свои места. Сейчас Алла Борисовна не дает общаться Владу с сыном", — цитирует невестку отца мальчика Гузель «Стархит».
Владислав готов восстановить отношения с сыном. Родственник Пугачевой бросил наркотики и вернулся к здоровому образу жизни. Недавно у Владислава и его избранницы Гузель родилась дочка. Имя ребенка держали в секрете. По слухам, племянник Примадонны назвал дочь так же, как и сына — Евгенией.
Звёзды,Алла Пугачева,StarHit,
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