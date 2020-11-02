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Беременность

«Еще чуть-чуть и будет как у Волочковой» 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Даже на отдыхе в Дубае Иосиф Пригожин времени даром не теряет. Недавно он показывал своим фанатам в Instagram, как занимается спортом в фитнес-клубе. Теперь же решил их повеселить. Продюсер позировал на яхте в растяжке.

«Растяжка еще чуть-чуть и будет как у Волочковой», — написал Пригожин.

@prigozhin_iosif
Подписчики оценили чувство юмора мужа Валерии.

«Ну вы прикольный! Да вы крутой! Красавчик!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Пригожин вновь затрагивал тему бедственного положения артистов, которая возникла после пандемии коронавируса. Он отметил, что с начала ввода ограничений сфера шоу-бизнеса потеряла десятки миллиардов рублей из-за отмененных концертов.
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Звёзды , Видео , Иосиф Пригожин
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