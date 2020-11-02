Михалков вмешался в конфликт вокруг квартир Баталова 

«Смею вас уверить, что суда не будет. Им сейчас Никита Сергеевич Михалков, спасибо ему огромное за это, предоставил нотариуса. Они сейчас подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдает всю недвижимость Маше. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова».