Михалков вмешался в конфликт вокруг квартир Баталова 

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ актер Борис Токарев заявил, что суда из-за похищенных денег и переписанных квартир актера Алексея Баталова не будет.
На данный момент, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.
«Смею вас уверить, что суда не будет. Им сейчас Никита Сергеевич Михалков, спасибо ему огромное за это, предоставил нотариуса. Они сейчас подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдает всю недвижимость Маше. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова».
В то же время адвокат семьи Баталовых Сергей Морозов считает, что без суда все-таки не обойдется.
«Уже заведено уголовное дело. Они не подозреваемые, а обвиняемые. Им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Суд в качестве смягчающих обстоятельств может учесть их возраст».
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