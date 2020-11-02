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Беременность

Пугачева запретила племяннику общаться с сыном 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Пугачева скрывает племянника от родного отца
Фото: depositphotos
Певица Алла Пугачева запрещает племяннику Владиславу общаться с его сыном. Примадонна отгородила 9-летнего мальчика от общения с отцом. Все дело в том, что Владислав долгое время был зависим от наркотиков.
Сейчас ребенок живет у водителя Примадонны в отдельной комнате. У маленького Евгения есть все необходимое для жизни, его возят на море, а об отец Жена особо не вспоминает.

"Старшего сына вернуть не получается, он уже сформировался… Придет время, и все встанет на свои места. Сейчас Алла Борисовна не дает общаться Владу с сыном", — цитирует невестку отца мальчика Гузель «Стархит».

Сам Владисла бросил наркотики и вернулся к здоровому образу жизни, а недавно у него родилась дочка. Мужчина хочет наладить отношения с сыном, но Примадонна никак не может его простить.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему россияне начали отказываться от курения.
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