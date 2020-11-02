«Мы три месяца шли рука к руке»

«Я чувствовала себя как королева на проекте. Он был очень внимательный и заботливый. Помню, что однажды в один из съемочных дней у меня не было настроения. Сказала ему, что мне некогда даже поесть. На следующий день он принес еду, чтобы я не была злой. Он все время пытался меня подкормить»,