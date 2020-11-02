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«Мы три месяца шли рука к руке»: Соколов вспомнил об отношениях с танцовщицей Осиповой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Мы три месяца шли рука к руке»
Фото: globallookpress.com
Актер Андрей Соколов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал об отношениях со своей партнершей по проекту «Танцы со звездами» Екатериной Осиповой, мастером спорта по спортивным танцам.

«Мы три месяца шли рука к руке, держа друг друга. Я провел одно из лучших карантинных времяпрепровождений. Этот проект вспоминается как праздник. Хотя и было там непросто. Мы даже детей переженили. Очень сблизились»,

— поделился Соколов.
Отметим, что Осипова пришла в студию, чтобы поддержать Соколова.

«Я чувствовала себя как королева на проекте. Он был очень внимательный и заботливый. Помню, что однажды в один из съемочных дней у меня не было настроения. Сказала ему, что мне некогда даже поесть. На следующий день он принес еду, чтобы я не была злой. Он все время пытался меня подкормить»,

— заметила Осипова.
Отметим, что на проекте «Танцы со звездами Андрей Соколов и Екатерина Осипова дошли в итоге до полуфинала. По мнению многих зрителей, их дуэт был одним из самых гармоничных на популярном шоу.
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