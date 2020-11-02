Бывшая директор певицы Софии Ротару Ольга Коняхина была осуждана на шесть лет за мошенничество. Девушка организовывала внеплановые концерты и обманывала звезду. В конечном итоге, Ротару не досчиталась семи миллионов рублей.

Спустя три года София вышла на свободу и приняла участие в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ. Девушка рассказала, как нелегко жить в колонии.

«Я была уверена, что выйду из колонии и у меня будет работа. Я не стала ни на кого обижаться после той истории. Мне сейчас никто ничего не должен. Надо заново начинать жить. Я жила после тюрьмы на съемных квартирах. У меня был мужчина, но после моего освобождения он просто ушел. Я ждала, что у меня начнется насыщенная жизнь, но ее не случилось».

С Ротару Ольга Коняхина никаких отношений не поддерживает. А на жизнь в колонии былая известность повлияла в негативном ключе.

«Я не хочу к ней приближаться. Мне в колонии говорили: «Ну, тебе Ротару посылочки присылает?»

Также женщина объяснила, что в заключении быть психологически тяжело. Только со стороны кажется, что ты находишься в одиночестве.