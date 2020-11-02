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Беременность

Жена Эммануила Виторгана не знает, как справиться с ревностью между дочерьми 

Letidor.ru 2 часа назад
В семье Виторгана скандалы на почве ревности
Фото: @emmanuil_vitorgan
Известный актер Эммануил Виторган — счастливый муж и отец. Вместе с женой Ириной он воспитывает двоих совместных дочерей. Старшей Этель сейчас два года, а младшей Кларе — год. И девочкам не всегда удается дружно общаться. Ирина переживает, что пока ей не удается справиться с детской ревностью между Этель и Кларой.

"Наши куколки! Мир да любовь! Но не всегда, особенно со стороны старшей Этельки… А как у ваших деток, есть ревность между собой? И что вы делаете в этом случае? Поделитесь…" — обратилась жена Эммануила Виторгана к подписчикам.

Публика тут же начала давать советы.

«Это нормально. Просто вам, Ирина, необходимо создать такую ситуацию, чтобы Этелька защищала маленькую. Срабатывает 100%!»,

«Они очень разные… Со временем эмоциональную Этель будет уравновешивать спокойная Клара со своим аналитическим складом ума»,

«Наш старший сын в свои 4,5 года через 3 месяца после появления младшей сестренки в сердцах воскликнул: «Эта Лиза мне всю жизнь испортила». Но потом Лиза подросла, стала своим «пацаном», играла в машинки, участвовала в драках с братом. В итоге в первый свой день в первом классе, Максимка завтрак забрал с собой, чтобы с сестренкой поделиться», «Ну а как ей показать, что она главная? Борьба за первенство, ну и ревность, конечно же, куда ж без нее. Скоро подрастут и станут лучшими подружками и самыми родными сестричками»,

— можно прочесть в комментариях.
Напомним, в конце февраля прошлого года у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик появилась на свет первая общая дочь. Этель родилась довольно крупной и крепкой — ее вес составил более 4600 граммов, а рост 54 сантиметра. Забеременеть Ирине Млодик помогла процедура ЭКО. Женщина утверждает, что родила малышку самостоятельно. А в прошлом году знаменитая пара сообщила еще одну радостную новость — у них снова родилась дочь, которую они назвали Кларой.
Новорожденная дочка стала для Эммануила Виторгана уже четвертым ребенком. От первого брака у актера есть дочь Ксения (подарившая звездному отцу внуков Александру и Никиту). От второго брака — сын Максим (подаривший папе внуков Полину, Даниила, Платона). Также у Эммануила Виторгана есть правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).
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Женский форум
Звёзды , Ирина Млодик , Эммануил Виторган
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