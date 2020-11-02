В семье Виторгана скандалы на почве ревности

«Наш старший сын в свои 4,5 года через 3 месяца после появления младшей сестренки в сердцах воскликнул: «Эта Лиза мне всю жизнь испортила». Но потом Лиза подросла, стала своим «пацаном», играла в машинки, участвовала в драках с братом. В итоге в первый свой день в первом классе, Максимка завтрак забрал с собой, чтобы с сестренкой поделиться», «Ну а как ей показать, что она главная? Борьба за первенство, ну и ревность, конечно же, куда ж без нее. Скоро подрастут и станут лучшими подружками и самыми родными сестричками»,