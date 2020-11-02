Назван тайный муж звезды «Кармелиты»

39-летняя актриса и телеведущая после тайной церемонии бракосочетания так и не раскрыла имя и профессию избранника, но журналисты выяснили все сами.

В середине августа 2020 года актриса и телеведущая Юлия Зимина огорошила поклонников серией свадебных снимков, опубликованных в Instagram. Фанаты звезды сериала «Кармелита», не подозревавшие ни о романе артистки, ни, тем более, о приближающейся свадьбе, поначалу сочли, что Юлия делится кадрами нового фильма. Однако Зимина подтвердила — отныне она замужняя дама. Но актриса предпочла не раскрывать имени избранника, ограничившись лишь его портретом. И все же спустя два месяца стало известно, кто смог завоевать сердце красавицы.

Супруга Юлии Зиминой зовут Денис Новиков , он долгое время увлекался боксом и даже открыл клуб единоборств в столице. Однако этот бизнес в итоге пришлось закрыть из-за разногласий с партнером по делу. Как пишет «Экспресс-газета» , сейчас Новиков занимается другим проектом. Он занимает пост генерального директора в компании, которая предоставляет бухгалтерские услуги.

Юлия Зимина вышла замуж в середине августа, не афишируя событие. Это первый брак для звезды, однако у нее есть 5-летняя дочь Симона от предыдущих отношений. Вскоре после свадьбы Юлия посвятила ей отдельный пост, показав нежный наряд, в котором девочка была на торжестве.

Зимина стала известна благодаря исполнению главной роли в сериале «Кармелита». А с 2010 года она ведет программу «Доброе утро» на «Первом канале».