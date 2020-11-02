Друзья 46-летнего певца Андрея Губина заявили о его пропаже и даже собирались обратиться в полицию, но издание «СтарХит» провело свой розыск.

Уже много лет певец ведет отшельнический образ жизни. Былая слава и светские вечеринки перестали его интересовать, а в какой-то момент артист прекратил выходить на связь даже с друзьями и коллегами.

Музыкальный продюсер Тарас Ващишин забил тревогу, когда Губин два месяца не появлялся в студии. Мужчина сообщил, что Андрей и раньше мог пропасть, но на этот раз "пропажа" затянулась.

Близкий друг певца рассказал «СтарХиту», где находится Губин.