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Стало известно местонахождение пропавшего Андрея Губина 

Анастасия Иванова 1 час назад
Друзья 46-летнего певца Андрея Губина заявили о его пропаже и даже собирались обратиться в полицию, но издание «СтарХит» провело свой розыск.
Уже много лет певец ведет отшельнический образ жизни. Былая слава и светские вечеринки перестали его интересовать, а в какой-то момент артист прекратил выходить на связь даже с друзьями и коллегами.
Музыкальный продюсер Тарас Ващишин забил тревогу, когда Губин два месяца не появлялся в студии. Мужчина сообщил, что Андрей и раньше мог пропасть, но на этот раз "пропажа" затянулась.
Близкий друг певца рассказал «СтарХиту», где находится Губин.

«Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит».

Ранее "Рамблер" сообщал, как россиянка отдохнула в Египте.
Звёзды , Видео , Андрей Губин , StarHit
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