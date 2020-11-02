В семье Виторгана скандалы на почве ревности

Известный актер Эммануил Виторган воспитывает двоих дочерей погодок вместе с женой Ириной.

В последнее время родители обеспокоились тем, что дети никак не могут наладить общий язык и ревностно относятся друг к другу.

"Наши куколки! Мир да любовь! Но не всегда, особенно со стороны старшей Этельки… А как у ваших деток, есть ревность между собой? И что вы делаете в этом случае? Поделитесь…"— обратилась жена Виторгана к подписчикам.

Публика объяснила, что необходимо создать ситуацию, в которой старшая сестра защитит младшую. Также пользователи объясняли, что сестра очень разные и эмоциональная связь может появиться только с годами или не появиться вовсе.