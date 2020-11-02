В семье Виторгана скандалы на почве ревности

Известный актер Эммануил Виторган воспитывает двоих дочерей погодок вместе с женой Ириной.
В последнее время родители обеспокоились тем, что дети никак не могут наладить общий язык и ревностно относятся друг к другу.
"Наши куколки! Мир да любовь! Но не всегда, особенно со стороны старшей Этельки… А как у ваших деток, есть ревность между собой? И что вы делаете в этом случае? Поделитесь…"— обратилась жена Виторгана к подписчикам.
Публика объяснила, что необходимо создать ситуацию, в которой старшая сестра защитит младшую. Также пользователи объясняли, что сестра очень разные и эмоциональная связь может появиться только с годами или не появиться вовсе.
«Наш старший сын в свои 4,5 года через 3 месяца после появления младшей сестренки в сердцах воскликнул: «Эта Лиза мне всю жизнь испортила». Но потом все изменилось», — уверяли подписчики.
Ранее "Рамблер" выяснил, какое блюдо детства было самым нелюбимым у россиян.