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Беременность

Жена Эммануила Виторгана не знает, как справиться с ревностью 

Анастасия Иванова 50 минут назад
В семье Виторгана скандалы на почве ревности
Фото: @emmanuil_vitorgan
Известный актер Эммануил Виторган воспитывает двоих дочерей погодок вместе с женой Ириной.
В последнее время родители обеспокоились тем, что дети никак не могут наладить общий язык и ревностно относятся друг к другу.

"Наши куколки! Мир да любовь! Но не всегда, особенно со стороны старшей Этельки… А как у ваших деток, есть ревность между собой? И что вы делаете в этом случае? Поделитесь…"— обратилась жена Виторгана к подписчикам.

Публика объяснила, что необходимо создать ситуацию, в которой старшая сестра защитит младшую. Также пользователи объясняли, что сестра очень разные и эмоциональная связь может появиться только с годами или не появиться вовсе.

«Наш старший сын в свои 4,5 года через 3 месяца после появления младшей сестренки в сердцах воскликнул: «Эта Лиза мне всю жизнь испортила». Но потом все изменилось», — уверяли подписчики.

Ранее "Рамблер" выяснил, какое блюдо детства было самым нелюбимым у россиян.
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Звёзды , Эммануил Виторган
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