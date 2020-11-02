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Как выглядит приемная дочь Аль Пачино и девушка Ди Каприо 

Стелла Шмель 21 минуту назад
Камила Морроне — приемная дочь знаменитого Аль Пачино и девушка Ди Каприо. Отец и мать Камилы родом из Аргентины. Оба — обладатели эффектной внешности, поэтому работали в шоу-бизнесе: снимались в кино, сериалах и рекламе. Звездной славы они не добились, но были известными среди определенного круга людей, а главное — смогли заработать на свой кусок хлеба с маслом.
В 2007 году, когда Камиле было 10 лет, ее мать познакомилась с Аль Пачино. Их бурный роман развивался стремительно. Возлюбленные до сих пор вместе, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Когда мать Морроне Люсила Сола познакомилась с актером, ей было всего 30 лет, а Аль Пачино отмтил уже 66-й день рождения.
Ходят слухи, что именно Аль Пачино познакомил Камилу с Леонардо Ди Каприо. Между ними пробежала искра и, будто повторяя судьбу матери, Морроне закрутила роман со знаменитым актером, который на 20 с лишним лет старше нее.
Но ни ей, ни ему это совершенно не мешает. А по заверениям друзей Лео, за время карантина актер так сблизился со своей новой взлюбленной, что про нее уже стали говорить, что именно она — "та самая" для Ди Каприо.
Камила пошла по стопам родителей и занялась моделингом. В галерее "Рамблера" — фотографии из жизни популярной манекенщицы.
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Звёзды , Фото , Аль Пачино , Леонардо ДиКаприо
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