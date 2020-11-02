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Беременность

«У нее полосы от ремня»: 13-летнюю дочку Даны Борисовой избил родной отец 

Teleprogramma.pro и ещё 10 3 часа назад
13-летнюю дочку Даны Борисовой избил родной отец
Фото: Teleprogramma.pro
Дана Борисованесколько лет назад попала в реабилитационный центр в Таиланде, где лечилась от наркотической и алкогольной зависимостей. Несколько месяцев девушка боролась с пагубными привычками и в итоге теперь ведет трезвый образ жизни.
Во время собственного кризиса она едва не потеряла свою дочку Полину. Пока телеведущая проходила лечение, за ее наследницей приглядывал бывший муж Максим Аксенов. Лишь спустя некоторое время девушка воссоединилась с малышкой и даже купила новую квартиру, чтобы жить там с ней.
Не раз у Даны возникали конфликты с дочкой. Однако на этот раз она рассказала, что наследница подверглась домашнему насилию.
Телеведущая поведала, что 13-летняя Полина недавно отправилась в гости к папе, а мужчина стал с порога ее оскорблять, а затем избивать.

«Набросился, повалил на пол и избил ремнем. Важно‼️ Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы не мешать ему воспитывать ребенка. В результате такого воспитания, у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке», — сообщила Борисова. Дана Борисова с дочкой.

По словам девушки, Полина проплакала три дня. Теперь они не знают, что делать. Телеведущая пришла в ужас от произошедшего. Поклонники отметили, что им следует снять побои и обратиться в полицию. «Странное отношение к ребенку, в травмпункт сначала вам, а потом думайте насчет полиции», «Для начало сесть поговорить. И конечно же обратится к надлежащим органам», «Какой кошмар», «Боже мой, девочку избил папа? Это кошмар, снять побои и обратиться к кому положено», — прокомментировали пост подписчики.
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Звёзды , Максим Аксенов , Дана Борисова
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