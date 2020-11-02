13-летнюю дочку Даны Борисовой избил родной отец

Дана Борисова несколько лет назад попала в реабилитационный центр в Таиланде, где лечилась от наркотической и алкогольной зависимостей. Несколько месяцев девушка боролась с пагубными привычками и в итоге теперь ведет трезвый образ жизни.

Во время собственного кризиса она едва не потеряла свою дочку Полину. Пока телеведущая проходила лечение, за ее наследницей приглядывал бывший муж Максим Аксенов . Лишь спустя некоторое время девушка воссоединилась с малышкой и даже купила новую квартиру, чтобы жить там с ней.

Не раз у Даны возникали конфликты с дочкой. Однако на этот раз она рассказала, что наследница подверглась домашнему насилию.

Телеведущая поведала, что 13-летняя Полина недавно отправилась в гости к папе, а мужчина стал с порога ее оскорблять, а затем избивать.

«Набросился, повалил на пол и избил ремнем. Важно‼️ Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы не мешать ему воспитывать ребенка. В результате такого воспитания, у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке», — сообщила Борисова. Дана Борисова с дочкой.

По словам девушки, Полина проплакала три дня. Теперь они не знают, что делать. Телеведущая пришла в ужас от произошедшего. Поклонники отметили, что им следует снять побои и обратиться в полицию. «Странное отношение к ребенку, в травмпункт сначала вам, а потом думайте насчет полиции», «Для начало сесть поговорить. И конечно же обратится к надлежащим органам», «Какой кошмар», «Боже мой, девочку избил папа? Это кошмар, снять побои и обратиться к кому положено», — прокомментировали пост подписчики.