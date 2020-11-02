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Беременность

Стало известно, за кого тайно вышла замуж звезда «Кармелиты» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Назван тайный муж звезды «Кармелиты»
Фото: @yuliaziminaa
39-летняя актриса и телеведущая тайно вышла замуж. Раскрывать имя своего избранника девушка не планировала, но журналисты выяснили все самостоятельно.
В середине августа 2020 года актриса и телеведущая Юлия Зимина опубликовала в своем Instagram серию свадебных снимков. Фанаты звезды сериала «Кармелита» сперва подумали, что девушка лишь играет роль невесты. Но позже Зимина подтвердила, что сменила статус на "замужем".
Выяснилось, что супругом актрисы стал бывший владелиц клуба единоборств Денис Новиков, он долгое время увлекался боксом и даже открыл клуб единоборств в столице. На данный момент мужчина занимает пост генерального директора в компании бухгалтерских услуг.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтомужчина отказался от свадьбы, потому что о ней забыл.
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Звёзды , Юлия Зимина , Денис Новиков
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