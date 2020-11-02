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Суд вынес решение по делу Джонни Деппа 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против британской газеты The Sun. Об этом сообщается на сайте издания.
В 2018 году газета опубликовала статью, в которой говорилось, что актер избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Джонни Депп потребовал c The Sun компенсацию в размере 50 миллионов долларов за нанесенный его репутации ущерб.
Суд посчитал, что эти данные правдивы, и отклонил иск. Разбирательство проходило летом в Лондоне. Эмбер Херд выступала свидетелем, заявив о 14 случаях физического и психологического насилия.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Первый канал подаст в суд за клевету о шоу "Голос".
Звёзды , Видео , Джонни Депп
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