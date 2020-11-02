Суд вынес решение по делу Джонни Деппа 

Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против британской газеты The Sun. Об этом сообщается на сайте издания.

В 2018 году газета опубликовала статью, в которой говорилось, что актер избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Джонни Депп потребовал c The Sun компенсацию в размере 50 миллионов долларов за нанесенный его репутации ущерб.

Суд посчитал, что эти данные правдивы, и отклонил иск. Разбирательство проходило летом в Лондоне. Эмбер Херд выступала свидетелем, заявив о 14 случаях физического и психологического насилия.