Наталья Фриске рассказала о разводе с мужем 

34-летняя Наталья Фриске редко говорит о личной жизни. Известно, что Наталья дважды была замужем, но оба ее брака закончились разводом.

Первый раз Наталья вышла замуж в раннем возрасте. О первом супруге Натальи почти ничего не известно. Второй брак артистки распался около года назад. Наталья и ее муж Сергей долго были вместе и несколько лет назад даже решили открыть собственный бизнес на Шри-Ланке. Там супруги построили бар для серферов на берегу океана.

В 2019 году стало известно, что супруги развелись, но при этом продолжили вести общий бизнес. Вероятно, Наталья и Сергей смогли расстаться на хорошей ноте и продолжили общение ради общего бизнеса.

Ранее Наталья толком не комментировала развод. Накануне она решила ответить на вопросы пользователей и затронула тему расставания с мужем. По ее словам, у них с Сергеем просто пропали чувства. Она пыталась сохранить брак, но тщетно.

«К разводу я пришла сама. Но готовилась я к этому год. А потом просто пошла и подала заявление — вот и все!» — высказалась Фриске.