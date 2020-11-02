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Беременность

Наталья Фриске рассказала о разводе с мужем 

Экспресс газета и ещё 3 19 часов назад
Наталья Фриске рассказала о разводе с мужем
Фото: Instagram
34-летняя Наталья Фриске редко говорит о личной жизни. Известно, что Наталья дважды была замужем, но оба ее брака закончились разводом.
Первый раз Наталья вышла замуж в раннем возрасте. О первом супруге Натальи почти ничего не известно. Второй брак артистки распался около года назад. Наталья и ее муж Сергей долго были вместе и несколько лет назад даже решили открыть собственный бизнес на Шри-Ланке. Там супруги построили бар для серферов на берегу океана.
В 2019 году стало известно, что супруги развелись, но при этом продолжили вести общий бизнес. Вероятно, Наталья и Сергей смогли расстаться на хорошей ноте и продолжили общение ради общего бизнеса.
Ранее Наталья толком не комментировала развод. Накануне она решила ответить на вопросы пользователей и затронула тему расставания с мужем. По ее словам, у них с Сергеем просто пропали чувства. Она пыталась сохранить брак, но тщетно.
«К разводу я пришла сама. Но готовилась я к этому год. А потом просто пошла и подала заявление — вот и все!» — высказалась Фриске.
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