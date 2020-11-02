Асмус подняли на смех за облегающий комбинезон

Российскую актрису Кристину Асмус подняли на смех в сети за облегающий кислотный костюм, который она надела на съемки шоу «Золото Геленджика». Фотография и комментарии подписчиков появились в ее Instagram -аккаунте.

На размещенном кадре 32-летняя знаменитость позирует в комбинезоне неонового зеленого цвета с изображением рептилии и фиолетовой шляпе с широкими полями. В описании к публикации она анонсировала очередной выпуск программы на канале ТНТ.

@asmuskristina

Поклонники не оценили образ Асмус и высказались на эту тему в комментариях.