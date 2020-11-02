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Асмус подняли на смех в Сети за облегающий комбинезон 

Lenta.ru 2 часа назад
Асмус подняли на смех за облегающий комбинезон
Фото: @asmuskristina
Российскую актрису Кристину Асмус подняли на смех в сети за облегающий кислотный костюм, который она надела на съемки шоу «Золото Геленджика». Фотография и комментарии подписчиков появились в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 32-летняя знаменитость позирует в комбинезоне неонового зеленого цвета с изображением рептилии и фиолетовой шляпе с широкими полями. В описании к публикации она анонсировала очередной выпуск программы на канале ТНТ.
@asmuskristina
Поклонники не оценили образ Асмус и высказались на эту тему в комментариях.

«Псилобициновый гриб?», «Ну, тут, похоже, все очень тяжко, нехватка внимания при таком обширном внимании — это просто психологическая проблема в чистом виде», «Кристина, не твой имидж», «Теперь для меня воскресенье тяжелее понедельника», «Это лягуха?», «Отстой!» — писали они под постом, который собрал 50 тысяч лайков.

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Звёзды , Кристина Асмус
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