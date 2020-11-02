Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте скриншот музыкального чарта, в котором ее песня "Колыбельная" заняла первое место. Тимур Юнусов заявил, что Дакота купила его за 20 тысяч рублей:

"Я угадал твой тариф? Никогда не бери на себя то, что априори не вывезешь. Про тебя не знаю, может, поскромнее вести себя будешь. Тебе пора бы уже".

По мнению Миро, музыкальные рейтинги необъективны, однако, как демонстрирует Тимати, в мире шоу-бизнеса стать первым можно не всем даже за деньги.

"Но чему возмущается гражданин Юнусов? Тому, что он со своей композицией тоже первый? […] Юнусову можно на первое место с треком, Дакоте — а вот ей нужно быть скромнее!" (Орфография и пунктуация сохранены) — написала блогер.

При этом Миро считает, что Тимати сам пользуется аналогичными услугами: