Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Смотреть ⟶
Беременность

Миро высказалась о скандале между Тимати и Дакотой 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Блогер Лена Миро высказала свое мнение о скандале между Тимати и Ритой Дакотой.
Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте скриншот музыкального чарта, в котором ее песня "Колыбельная" заняла первое место. Тимур Юнусов заявил, что Дакота купила его за 20 тысяч рублей:

"Я угадал твой тариф? Никогда не бери на себя то, что априори не вывезешь. Про тебя не знаю, может, поскромнее вести себя будешь. Тебе пора бы уже".

По мнению Миро, музыкальные рейтинги необъективны, однако, как демонстрирует Тимати, в мире шоу-бизнеса стать первым можно не всем даже за деньги.

"Но чему возмущается гражданин Юнусов? Тому, что он со своей композицией тоже первый? […] Юнусову можно на первое место с треком, Дакоте — а вот ей нужно быть скромнее!" (Орфография и пунктуация сохранены) — написала блогер.

При этом Миро считает, что Тимати сам пользуется аналогичными услугами:

"Сколько миллионов ботов у тебя должно быть в подписчиках? Не покупай больше Тимати, скромнее будь!".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Решетова сказала, кто виноват в расставании с Тимати.
Женский форум
Звёзды , Видео , Тимати , Рита Дакота
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Как растут избалованные детки знаменитостей
10:31
Как растут избалованные детки знаменитостей
Дети Звёзды
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
09:12
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Здоровье
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
03:13
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
Звёзды
Российская поп-звезда 90-х впала в кому
03:07
Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Звёзды Здоровье
Почему Ветлицкой не удалось вернуться с триумфом
02:30
Почему Ветлицкой не удалось вернуться с триумфом
Звёзды
Как не посадить зрение, сидя за монитором
07:48
Как не посадить зрение, сидя за монитором
Здоровье
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение