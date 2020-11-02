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Беременность

Лорак заподозрили в тайной помолвке 

Анастасия Иванова 1 час назад
Лорак заподозрили в тайной помолвке
Фото: Рамблер
Поклонники Ани Лорак заметили у нее на безымянном пальце правой руки кольцо и заподозрили певицу в тайной помолвке. Она опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте.
По мнению подписчиков Лорак, она выглядит очень счастливо и, возможно, из-за предстоящего события:

«Это кольцо обручальное?», «Теперь наш вечер точно будет добрым», «Надеемся, это от Егора?», «Ждем фото в свадебном платье», — написали в комментариях.

Сама певица никак не прокомментировала появившиеся слухи о помолвке.
@anilorak
В прошлом году Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Как призналась певица, причиной стала неверность супруга. Они были в отношениях 14 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Муромов рассказал о внебрачных детях по всему СССР.
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