Лорак заподозрили в тайной помолвке 

Поклонники Ани Лорак заметили у нее на безымянном пальце правой руки кольцо и заподозрили певицу в тайной помолвке. Она опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте.
По мнению подписчиков Лорак, она выглядит очень счастливо и, возможно, из-за предстоящего события:
«Это кольцо обручальное?», «Теперь наш вечер точно будет добрым», «Надеемся, это от Егора?», «Ждем фото в свадебном платье», — написали в комментариях.
Сама певица никак не прокомментировала появившиеся слухи о помолвке.
@anilorak
В прошлом году Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Как призналась певица, причиной стала неверность супруга. Они были в отношениях 14 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Муромов рассказал о внебрачных детях по всему СССР.