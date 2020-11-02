Лорак заподозрили в тайной помолвке 

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Поклонники Ани Лорак заметили у нее на безымянном пальце правой руки кольцо и заподозрили певицу в тайной помолвке. Она опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте.

По мнению подписчиков Лорак, она выглядит очень счастливо и, возможно, из-за предстоящего события:

«Это кольцо обручальное?», «Теперь наш вечер точно будет добрым», «Надеемся, это от Егора?», «Ждем фото в свадебном платье», — написали в комментариях.

Сама певица никак не прокомментировала появившиеся слухи о помолвке.

@anilorak