Асмус высмеяли за облегающий комбинезон 

«Псилобициновый гриб?», «Ну, тут, похоже, все очень тяжко, нехватка внимания при таком обширном внимании — это просто психологическая проблема в чистом виде», «Кристина, не твой имидж», «Теперь для меня воскресенье тяжелее понедельника», «Это лягуха?», «Отстой!», «Вкус так и не появился», — написали в комментариях.