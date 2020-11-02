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Асмус высмеяли за облегающий комбинезон 

Анастасия Иванова 1 час назад
Асмус высмеяли за облегающий комбинезон
Фото: @asmuskristina
Актрису Кристину Асмус раскритиковали в Сети за образ, который она выбрала для съемок шоу «Золото Геленджика». Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Асмус надела облегающий комбинезон неонового зеленого цвета, на котором изображена рептилия, и фиолетовую шляпу.
@asmuskristina
Подписчикам актрисы не понравился ее внешний вид:

«Псилобициновый гриб?», «Ну, тут, похоже, все очень тяжко, нехватка внимания при таком обширном внимании — это просто психологическая проблема в чистом виде», «Кристина, не твой имидж», «Теперь для меня воскресенье тяжелее понедельника», «Это лягуха?», «Отстой!», «Вкус так и не появился», — написали в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере.
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