Асмус высмеяли за облегающий комбинезон 

Актрису Кристину Асмус раскритиковали в Сети за образ, который она выбрала для съемок шоу «Золото Геленджика». Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Асмус надела облегающий комбинезон неонового зеленого цвета, на котором изображена рептилия, и фиолетовую шляпу.
@asmuskristina
Подписчикам актрисы не понравился ее внешний вид:
«Псилобициновый гриб?», «Ну, тут, похоже, все очень тяжко, нехватка внимания при таком обширном внимании — это просто психологическая проблема в чистом виде», «Кристина, не твой имидж», «Теперь для меня воскресенье тяжелее понедельника», «Это лягуха?», «Отстой!», «Вкус так и не появился», — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере.