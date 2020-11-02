На слуху: дочь Даны Борисовой избил отец 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Бывшая директор певицы Софии Ротару Ольга Коняхина была осуждена на шесть лет за мошенничество. Девушка организовывала внеплановые концерты и обманывала звезду. В конечном итоге, Ротару не досчиталась семи миллионов рублей.

Спустя три года София вышла на свободу и приняла участие в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ. Девушка рассказала, как нелегко жить в колонии.

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ актер Борис Токарев заявил, что суда из-за похищенных денег и переписанных квартир актера Алексея Баталова не будет. Актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сейчас Никита Сергеевич Михалков, спасибо ему огромное за это, предоставил нотариуса. Они сейчас подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдает всю недвижимость Маше. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова».

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В этом году на телеэкраны возвращается "Ледниковый период", которое заставило зрителей вспомнить об одной из самых ярких его героинь — Жанне Фриске.

Певица принимала участие в шоу "Ледниковый период" в далеком 2008 году. Фриске вышла в финал шоу, со стороны казалось, что ее ждет прекрасная и успешная жизнь, но сама певица, вероятно, предчувствовала неладное.

"Я не очень представляю себя старой", — признавалась она в одном из интервью.

@danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова заявила, что ее 13-летнюю дочь избил отец. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Борисовой, девочка пошла в гости к отцу, бабушке и дедушке, которые живут вместе в соседнем с ними жилом комплексе. Как только она вошла, мужчина начал ее оскорблять. Поводом для конфликта послужила фотография на аватарке.

«Первый канал» намерен привлечь актера Станислава Садальского, политика Максима Сурайкина и критика Сергея Соседова к ответственности в суде из-за публичных высказываний, которые, по мнению «Первого», порочат его репутацию и не соответствуют действительности. Скандал разразился после успеха дочери ведущего «Первого канала» Романа Будникова , к которой во время слепых прослушиваний повернулись все наставники.

Критик заявил, что суд над ним и Садальским «может быть подкуплен», и продолжает сомневаться в честности шоу «Голос».