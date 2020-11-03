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«Они были совсем рядом»: Нетребко рассказала про стрельбу на улицах Вены 

Teleprogramma.pro и ещё 3 4 часа назад
«Стрельба рядом с нами»: Нетребко о теракте в Вене
Фото: Global Look Press
Оперная дива Анна Нетребко, еще вчера выступавшая на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, возвратившись домой в Вену, попала чуть ли не в эпицентр страшных событий. Певица рассказала, что в столице Австрии, где она проживает со своей семьей уже давно, произошла стрельба.

«Прямо рядом с нами. С нами все в порядке. Стрельбу видела наша соседка, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики…» — поведала звезда в своем Instagram на английском языке.

В Вене вечером в понедельник, 2 ноября, сразу в нескольких местах города произошла стрельба, которую власти города назвали террористической атакой. Вооруженные длинноствольным оружием устроили пальбу по прохожим, и в результате несколько человек оказались в больнице. Двое погибли.

«Они были совсем рядом — бегали с автоматами по мирной Вене и сеяли смерть», — написала Нетребко.

По сообщениям портала РИА Новости, в настоящее время горожанам запретили покидать свои дома, поскольку точное число преступников не установлено. До сих пор продолжается операция по их задержанию.
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