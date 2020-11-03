Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Беременность

«Говорит сам: медленно и несколько затянуто»: Азиза рассказала, как чувствует себя Моисеев 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
«Говорит сам: медленно и несколько затянуто»
Фото: Globallookpress.com
Певица Азиза заявила, что слухи о плохом самочувствии разбитого инсультом певца Бориса Моисеева не имеют под собой никаких оснований.

«Он говорит сам: да, медленно и несколько затянуто, но его речь понятна, разобрать можно. У него голова работает хорошо: лучшем чем у некоторых артистов. Очень мудрые и интересные вещи рассказывает».

Азиза По словам Азизы, после инсульта Моисеев ясно осознал предназначение человека на земле. Как она отметила, исполнитель считает, что люди прежде всего не должны испоганить свою душу. Их цель на этой планете — искоренить пороки. Она добавила, что звезде хватает денег на жизнь. Тем более, что он не шикует, а спокойно живет, не тратя финансы на ненужные покупки. Борис Моисеев, как она заверила, никогда не пропадет, сообщает «Собеседник».
Напомним, что в последнее время ходили слухи, якобы Моисеев при смерти и ему уже невозможно помочь. СМИ писали, что «дитя порока» прикован к постели и с недавних пор перестал даже вставать.
Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Teleprogramma.pro: последние новости
«У нее полосы от ремня»: 13-летнюю дочку Даны Борисовой избил родной отец «У нее полосы от ремня»: 13-летнюю дочку Даны Борисовой избил родной отец «Меня просто обманывали»: Анна Старшенбаум вспомнила свои отношения с Владимиром Яглычем «Меня просто обманывали»: Анна Старшенбаум вспомнила свои отношения с Владимиром Яглычем «Это лучший ваш танец»: Ольга Бузова в мини-платье упала на льду, но получила похвалу судей «Это лучший ваш танец»: Ольга Бузова в мини-платье упала на льду, но получила похвалу судей
Женский форум
Звёзды , Борис Моисеев , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
02:57
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
Звёзды Любовь
Звездные мужчины, которые решились на пластику
03:10
Звездные мужчины, которые решились на пластику
Звёзды Красота
Почему нельзя есть слишком много арахиса
02:18
Почему нельзя есть слишком много арахиса
Еда
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
02:53
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
Звёзды
Как растут избалованные детки знаменитостей
10:31
Как растут избалованные детки знаменитостей
Дети Звёзды
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
09:12
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Здоровье
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
03:13
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение