61-летний историк моды признался, что любит и любил очень пожилых женщин, что у него климакс, и доходчиво объяснил, почему геи создают моду, а нормальные мужики способны не одевать, а раздевать женщину. Страшно представить, что осталось за кадром шоу. Об этом и поговорили.

- Не жалеете о своей откровенности? Зачем же рассказывать о том, что у вас климакс?

- Я всегда был довольно откровенным. Наше интервью с Манучаровым посмотрели полтора миллиона человек, и очень хорошие отзывы. Значит, людям интересен наш разговор. Может быть, откровенность - это то, что всем нам необходимо. Хотя ничего сенсационного я не сказал. Разве вы не знали, что в определенном возрасте мужчины не могут быть сексуальными партнерами и что у них пропадает потенция? Разве я открыл Америку? Если бы вы спросили меня два года назад, занимаюсь ли я сексом, я бы вам ответил примерно то же самое, что сказал Манучарову.

- По-моему, вы, Александр Александрович, кокетничаете - на мой взгляд, 61 год - это не возраст, чтобы на сексе ставить крест. Но ваше право отвечать так. Позвольте тогда про других спросить. Как человек со вкусом, какое нижнее белье посоветуете женщине, чтобы поразить мужчину?

- Главное, чтобы оно не было пошлым и вульгарным. Хорошо, если белье из натуральных тканей. Ибо синтетика, да еще на голое тело - вред здоровью. Должны сочетаться цвета, линии. Замечу, что сегодня мода на закрытые трусики. Причем доходящие до пупа. В прошлом остались треугольники, которые держались на шнурке, и бикини. Во многом это происходит из-за того, что масса мусульман переехали в Европу и они нам невольно диктуют свои правила.

- Ваша мама была актрисой и дружила с Любовью Орловой Лидией Смирновой и другими талантливыми и обворожительными. Кто из гранд-дам служит для вас иконой стиля?

- В каком году вы стали коллекционировать предметы быта, одежды прошлых лет?

- Собираю старину с восьми лет. Первый экспонат - платье, которое я приобрел за деньги, когда мне было 16.

- Откуда в вас это - страсть к старинным вещам?

- Генетическая предопределенность. Мой папа - знаменитый театральный художник.

- Вы сказали Вячеславу Манучарову, что после революции мы стали одеваться как нищие - убого и безвкусно. Неужели все так чудовищно?

- Увы. Я еще сказал, что мы стали одеваться как быдло.

- И что с этим делать?

- Воспитывать в себе вкус просмотрами хорошего кино, походами в галереи.

- Пандемия изменит нашу моду?