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Беременность

Азиза рассказала, что происходит со здоровьем Моисеева 

Анастасия Иванова 4 часа назад
«Говорит сам: медленно и несколько затянуто»
Фото: @azizamuhamedova
Певица Азиза прокомментировала слухи о состоянии здоровья Бориса Моисеева. Женщина утверждает, что у певца не было инсульта.

«Он говорит сам: да, медленно и несколько затянуто, но его речь понятна, разобрать можно. У него голова работает хорошо: лучшем чем у некоторых артистов. Очень мудрые и интересные вещи рассказывает».

Азиза также передала, чтоо после инсульта Моисеев ясно осознал предназначение человека на земле. Исполнитель считает, что люди прежде всего не должны испоганить свою душу. Их цель на этой планете — искоренить пороки.
Близкая подруга певца говорит, что у него хватает денег на ежедневные нужды, поэтому он спокойно живет и старается не пропадать с радаров. Об этом сообщает «Собеседник».
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоАзиза раскрыла новые подробности убийства Талькова.
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Звёзды , Борис Моисеев
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