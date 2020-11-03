«Меня обманывали»: Старшенбаум о романе с Яглычем

Актриса Анна Старшенбаум в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с актером Владимиром Яглычем. Он в те годы параллельно встречался с актрисой Светланой Ходченковой.

«Два раза в моей жизни были мужчины, которые начинали со мной отношения, но продолжали их параллельно с кем-то другим. Это было для меня сильнейшим ударом. Потом в моей жизни появился Леша Бардуков, мой муж. Он стал для меня лекарством, спасением от этих отношений. Я думаю, эти мужчины не умеют любить. Мне их очень жаль. Меня просто обманывали. Если я доверяю мужчине свое сердце, то для меня это важно и цельно».

Анна Старшенбаум Как отметила звезда, в лице Бардукова она нашла человека, который никогда не причинял ей боль.

«Он стал моим мужем и отцом моего сына. Сейчас понимаю, что не нужно было таким способом себя спасать, вступая в новые отношения. Насколько бы он не был чудесным. После большой и сильной любви я считаю, что должно пройти больше времени, чтобы себя найти. Нужно переступить через это самой. Это нечестно по отношению к другому человеку», — заметила звезда.