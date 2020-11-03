«Меня обманывали»: Старшенбаум об изменах Яглыча

«Два раза в моей жизни были мужчины, которые начинали со мной отношения, но продолжали их параллельно с кем-то другим. Это было для меня сильнейшим ударом. Потом в моей жизни появился Леша Бардуков, мой муж. Он стал для меня лекарством, спасением от этих отношений. Я думаю, эти мужчины не умеют любить. Мне их очень жаль. Меня просто обманывали. Если я доверяю мужчине свое сердце, то для меня это важно и цельно».