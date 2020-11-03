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Беременность

Анна Старшенбаум вспомнила свои отношения с Владимиром Яглычем 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Меня обманывали»: Старшенбаум об изменах Яглыча
Фото: @starshenbaum_anna
В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» актриса Анна Старшенбаум рассказала об измене.
Девушка вспомнила свой роман с актером Владимиром Яглыче. Мужчина изменял ей с актрисой Светланой Ходченковой.

«Два раза в моей жизни были мужчины, которые начинали со мной отношения, но продолжали их параллельно с кем-то другим. Это было для меня сильнейшим ударом. Потом в моей жизни появился Леша Бардуков, мой муж. Он стал для меня лекарством, спасением от этих отношений. Я думаю, эти мужчины не умеют любить. Мне их очень жаль. Меня просто обманывали. Если я доверяю мужчине свое сердце, то для меня это важно и цельно».

Новая любовь лице Бардукова показалась ей спасением. Анна думала, что этот мужчина точно никогда не причинит ей боли.

«Он стал моим мужем и отцом моего сына. Сейчас понимаю, что не нужно было таким способом себя спасать, вступая в новые отношения. Насколько бы он не был чудесным. После большой и сильной любви я считаю, что должно пройти больше времени, чтобы себя найти. Нужно переступить через это самой. Это нечестно по отношению к другому человеку», — заметила звезда.

Ранее "Рамблер" сообщал о главных признаках супружеской измены.
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Звёзды , Анна Старшенбаум
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