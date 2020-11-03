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Беременность

Шмыкова из сериала «Чики» рассказала о своей любви к алкоголю 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Я люблю напиться и орать, танцевать, бегать»
Фото: @barbaraska_92
Актриса Варвара Шмыкова стала популярной после выхода сериала «Чики». На этот раз девушка стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!».
В интервью актриса рассказала, что выросла в многодетной семье с пятью братьями и сестрами в непростом северном Тушино. Мама Варвары очень строго воспитывала дочку, и в детстве будущую звезду даже наказывали ремнем и ставили на горох.
Шмыкова также рассказала и о своих слабостях. Оказывается, девушка злоупотребляет алкоголем. Из-за этого она даже обратилась к психоаналитику.

«Мы говорили про то, что я очень люблю выпить, — рассказала о последней сессии со специалистом Шмыкова. И добавила: «Мы решили, что пока не надо продолжать веселиться».

На вопрос, что такого притягательного в алкоголе, Варвара ответила ясно.

«Мне всегда казалось это весело. Я люблю напиться и орать, танцевать, бегать, лежать».

При этом девушка подчеркнула: «Я умею сказать себе „стоп“. Но сначала надо куда-то окунуться, чтобы уже невмочь, чтобы прям гной из глаз, и потом уже все».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какой российский сериал стал самым популярным.
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Звёзды , Варвара Шмыкова
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