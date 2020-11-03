Оперная дива Анна Нетребко только вернулась с гастролей домой в Вену и попала в эпицентр страшных событий.

Певица рассказала в своем Instagram, что в столице Австрии, где она давно живет со своей семьей, стреляли ночью.

«Прямо рядом с нами. С нами все в порядке. Стрельбу видела наша соседка, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики…».

Как выяснилось позже, произошедшее — террористическая атака. В понедельник, 2 ноября, сразу в нескольких местах города произошла стрельба.

Вооруженные длинноствольным оружием устроили пальбу по прохожим, в результате чего несколько человек оказались в больнице. Двое погибли.