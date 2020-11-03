Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Беременность

Нетребко рассказала про стрельбу на улицах Вены 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Видела стрельбу, панику, бегущих людей»
Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago
Оперная дива Анна Нетребко только вернулась с гастролей домой в Вену и попала в эпицентр страшных событий.
Певица рассказала в своем Instagram, что в столице Австрии, где она давно живет со своей семьей, стреляли ночью.

«Прямо рядом с нами. С нами все в порядке. Стрельбу видела наша соседка, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики…».

Как выяснилось позже, произошедшее — террористическая атака. В понедельник, 2 ноября, сразу в нескольких местах города произошла стрельба.
Вооруженные длинноствольным оружием устроили пальбу по прохожим, в результате чего несколько человек оказались в больнице. Двое погибли.

«Они были совсем рядом — бегали с автоматами по мирной Вене и сеяли смерть», — написала Нетребко.

Ранее "Рамблер" сообщалоб "апокалипсисе", который происходит в сфере здравоохранения.
Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Звёзды , Анна Нетребко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
02:57
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
Звёзды Любовь
Звездные мужчины, которые решились на пластику
03:10
Звездные мужчины, которые решились на пластику
Звёзды Красота
Почему нельзя есть слишком много арахиса
02:18
Почему нельзя есть слишком много арахиса
Еда
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
02:53
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
Звёзды
Как растут избалованные детки знаменитостей
10:31
Как растут избалованные детки знаменитостей
Дети Звёзды
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
09:12
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Здоровье
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
03:13
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение