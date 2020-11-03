Секретарши, соблазнившие знаменитых людей 

В сериалах и кинолентах неверные мужья нередко изменяют женам со своими секретаршами. Такой сценарий, безусловно, возможен и в реальной жизни. Но порой бывает и так, что мужчины женятся на своих помощницах. "Рамблер" вспомнил несколько знаменитостей, избранницами которых стали их секретарши.

Гейтс познакомился с будущей супругой в коридорах компании Microsoft . Привлекательная девушка быстро стала помощницей миллиардера, а вскоре и его незаменимым советником. В 1994 году пара связала себя узами брака, в котором Мелинда родила супругу троих детей — Рори, Фиби и Дженнифер.

Лучано Паваротти и Николетта Мантовани

@nicolettamantovani

В конце 2003 года легендарный оперный певец женился на своей помощнице и по совместительству кинопродюсере Мантовани, которая была младше его на 34 года. Вот только счастье супругов продлилось недолго: в 2007 году Паваротти ушел из жизни.

Роберт Мугабе и Грейс Маруфу

Экс-президент Зимбабве закрутил роман со своей секретаршей Грейс, еще будучи женатым. Более того, тайный роман влюбленных привел к тому, что Маруфу родила Мугабе двоих детей. Оформить свои отношения официально пара смогла лишь после смерти первой жены политика.