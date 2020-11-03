Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Беременность

Секретарши, соблазнившие знаменитых людей 

Мира Маркина 2 часа назад
Секретарши, соблазнившие знаменитых людей
Фото: wikipedia.org
В сериалах и кинолентах неверные мужья нередко изменяют женам со своими секретаршами. Такой сценарий, безусловно, возможен и в реальной жизни. Но порой бывает и так, что мужчины женятся на своих помощницах. "Рамблер" вспомнил несколько знаменитостей, избранницами которых стали их секретарши.

Билл Гейтс и Мелинда Френч

Гейтс познакомился с будущей супругой в коридорах компании Microsoft. Привлекательная девушка быстро стала помощницей миллиардера, а вскоре и его незаменимым советником. В 1994 году пара связала себя узами брака, в котором Мелинда родила супругу троих детей — Рори, Фиби и Дженнифер.

Лучано Паваротти и Николетта Мантовани

@nicolettamantovani
В конце 2003 года легендарный оперный певец женился на своей помощнице и по совместительству кинопродюсере Мантовани, которая была младше его на 34 года. Вот только счастье супругов продлилось недолго: в 2007 году Паваротти ушел из жизни.

Роберт Мугабе и Грейс Маруфу

Экс-президент Зимбабве закрутил роман со своей секретаршей Грейс, еще будучи женатым. Более того, тайный роман влюбленных привел к тому, что Маруфу родила Мугабе двоих детей. Оформить свои отношения официально пара смогла лишь после смерти первой жены политика.
Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Женский форум
Звёзды , Билл Гейтс , Мелинда Френч , Роберт Мугабе , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
02:57
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
Звёзды Любовь
Звездные мужчины, которые решились на пластику
03:10
Звездные мужчины, которые решились на пластику
Звёзды Красота
Почему нельзя есть слишком много арахиса
02:18
Почему нельзя есть слишком много арахиса
Еда
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
02:53
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
Звёзды
Как растут избалованные детки знаменитостей
10:31
Как растут избалованные детки знаменитостей
Дети Звёзды
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
09:12
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Здоровье
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
03:13
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение