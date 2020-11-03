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«Поправляйся. Мы тебя ждем»: в Сети появилось фото сильно располневшей Анастасии Заворотнюк 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
В Сети появилось фото располневшей Заворотнюк
Фото: Globallookpress.com
На фан-страничке актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография. При этом точно не известно, когда она была сделана. На снимке можно заметить, что у Анастасии Заворотнюк новая прическа. Кроме того, в кадре у нее длинная челка и укороченные до плеч волосы. На фотографии звезда запечатлена в водолазке и тонком пуховике. Судя по снимку, актриса заметно набрала вес.
@anastasiya_zavorotnyk
«Оставляйте в комментариях пожелания для Анастасии. Поправляйся. Мы тебя ждем».
Фанаты Анастасии Заворотнюк «Здоровья и только здоровья. Все будет хорошо», «Мы тебя ждем и обожаем. Поскорее возвращайся», «Осетия молится за тебя. Давайте поскорее возвращайтесь в Сеть», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк сейчас восстанавливается после тяжелого заболевания. Она находится в деревне Крекшино, где у ее семейства огромный коттедж. Известно, что в последнее время ей стало значительно лучше. Правда, у Заворотнюк серьезное заболевание и все может измениться в ее состоянии в любой момент.
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