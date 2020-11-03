Экс-солистку Serebro заподозрили в беременности

Ольга Серябкина лишь недавно вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию.

Певицу Ольгу Серябкину поклонники поздравляют с ожиданием первенца. Бывшая участница коллектива Serebro недавно рассекретила тайную свадьбу, а теперь спровоцировала слухи о своей беременности. К мысли о возможно прибавлении в семье 35-летней вокалистки ее поклонников подтолкнула пижама, в которую была одета Ольга во время съемки свежего фотосета. Вещь из белоснежного шелка отличалась свободным кроем, способным скрыть любые изменения фигуры.

@seryabkina

Подписчики певицы предположили, что та беременна. Особенно фоловеров смутило последнее фото. «Мне кажется, вы беременны»; «Это прекрасное событие! Я тоже так думаю»; «Оленька, вы ждете малыша? Как же я рада за вас»; «Животик уже виден. Такое счастье! Вы его заслужили», — написали Ольге Серябкиной. Сама артистка комментировать эти догадки не стала.