Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: эротическая драма из России
«Интимные места»: эротическая драма из России Без стеснения ⟶
Беременность

Экс-солистку группы Serebro заподозрили в беременности из-за снимков в пижаме 

WMJ.ru 4 часа назад
Экс-солистку Serebro заподозрили в беременности
Фото: East News Russia
Ольга Серябкина лишь недавно вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию.
Певицу Ольгу Серябкину поклонники поздравляют с ожиданием первенца. Бывшая участница коллектива Serebro недавно рассекретила тайную свадьбу, а теперь спровоцировала слухи о своей беременности. К мысли о возможно прибавлении в семье 35-летней вокалистки ее поклонников подтолкнула пижама, в которую была одета Ольга во время съемки свежего фотосета. Вещь из белоснежного шелка отличалась свободным кроем, способным скрыть любые изменения фигуры.
@seryabkina
Подписчики певицы предположили, что та беременна. Особенно фоловеров смутило последнее фото. «Мне кажется, вы беременны»; «Это прекрасное событие! Я тоже так думаю»; «Оленька, вы ждете малыша? Как же я рада за вас»; «Животик уже виден. Такое счастье! Вы его заслужили», — написали Ольге Серябкиной. Сама артистка комментировать эти догадки не стала.
Ранее мы сообщали, что Ольга Серябкина решила отказаться от своего творческого псевдонима.
Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
WMJ.ru: последние новости
«Набросился и повалил на пол»: Дана Борисова обвинила экс-супруга в избиении дочери «Набросился и повалил на пол»: Дана Борисова обвинила экс-супруга в избиении дочери «Тилль прекрасно фоткает»: фолловеры уверены, что Лобода отдыхает с Линдеманном «Тилль прекрасно фоткает»: фолловеры уверены, что Лобода отдыхает с Линдеманном Певица Наргиз выходит замуж за молодого бойфренда Певица Наргиз выходит замуж за молодого бойфренда
Женский форум
Звёзды , Ольга Серябкина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Как утеплить пластиковое окно на зиму
03:06
Как утеплить пластиковое окно на зиму
Дом и сад
Что стало с популярными российскими группами 90-х
04:31
Что стало с популярными российскими группами 90-х
Звёзды
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
02:57
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
Звёзды Любовь
Звездные мужчины, которые решились на пластику
03:10
Звездные мужчины, которые решились на пластику
Звёзды Красота
Почему нельзя есть слишком много арахиса
02:18
Почему нельзя есть слишком много арахиса
Еда
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
02:53
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
Звёзды
Как растут избалованные детки знаменитостей
10:31
Как растут избалованные детки знаменитостей
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение