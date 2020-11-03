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Беременность

На слуху: Старшенбаум рассказала об изменах Яглыча 

Стелла Шмель 3 часа назад
На слуху: Старшенбаум рассказала об изменах Яглыча
Фото: @starshenbaum_anna
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Я люблю напиться и орать, танцевать, бегать»

@barbaraska_92
Актриса Варвара Шмыкова стала популярной после выхода сериала «Чики». На этот раз девушка стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!».
Шмыкова рассказала и о своих слабостях. Оказывается, девушка злоупотребляет алкоголем. Из-за этого она даже обратилась к психоаналитику.
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«Меня обманывали»: Старшенбаум об изменах Яглыча

@starshenbaum_anna
В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» актриса Анна Старшенбаум рассказала об измене.
Девушка вспомнила свой роман с актером Владимиром Яглыче. Мужчина изменял ей с актрисой Светланой Ходченковой.
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В семье Виторгана скандалы на почве ревности

@emmanuil_vitorgan
Известный актер Эммануил Виторган воспитывает двоих дочерей погодок вместе с женой Ириной.
В последнее время родители обеспокоились тем, что дети никак не могут наладить общий язык и ревностно относятся друг к другу.
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Александр Васильев поставил на сексе жирную точку

Соцсети
61-летний историк моды признался, что любит и любил очень пожилых женщин, что у него климакс, и доходчиво объяснил, почему геи создают моду, а нормальные мужики способны не одевать, а раздевать женщину.
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«Что это было?»: Гузеева обмерла, увидев танец жениха

кадр из передачи "Давай поженимся"
На шоу Первого канала «Давай поженимся!» необходимо не только заполнить анкету, но и продемонстрировать будущей невесте или жениху свой талант или сделать сюрприз.
Иногда они получаются довольно милыми: люди дарят цветы, готовят и рассказывают о сокровенном. Но порой герои пытаются покорить партнера своими танцевальными или вокальными способностями, и зря.
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Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Женский форум 1
Звёзды , Анна Старшенбаум , Варвара Шмыкова , Александр Васильев , Эммануил Виторган
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