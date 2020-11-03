На слуху: Старшенбаум рассказала об изменах Яглыча 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@barbaraska_92

Актриса Варвара Шмыкова стала популярной после выхода сериала «Чики». На этот раз девушка стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!».

Шмыкова рассказала и о своих слабостях. Оказывается, девушка злоупотребляет алкоголем. Из-за этого она даже обратилась к психоаналитику.

@starshenbaum_anna

В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» актриса Анна Старшенбаум рассказала об измене.

Девушка вспомнила свой роман с актером Владимиром Яглыче. Мужчина изменял ей с актрисой Светланой Ходченковой.

@emmanuil_vitorgan

Известный актер Эммануил Виторган воспитывает двоих дочерей погодок вместе с женой Ириной.

В последнее время родители обеспокоились тем, что дети никак не могут наладить общий язык и ревностно относятся друг к другу.

Соцсети

61-летний историк моды признался, что любит и любил очень пожилых женщин, что у него климакс, и доходчиво объяснил, почему геи создают моду, а нормальные мужики способны не одевать, а раздевать женщину.

кадр из передачи "Давай поженимся"

На шоу Первого канала «Давай поженимся!» необходимо не только заполнить анкету, но и продемонстрировать будущей невесте или жениху свой талант или сделать сюрприз.

Иногда они получаются довольно милыми: люди дарят цветы, готовят и рассказывают о сокровенном. Но порой герои пытаются покорить партнера своими танцевальными или вокальными способностями, и зря.