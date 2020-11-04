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Беременность

«Сама не верю»: фото Асмус у ЗАГСА всполошило поклонников 

WMJ.ru 1 час назад
Асмус выложила фото в свадебном платье у ЗАГСа
Фото: WMJ.RU
Снимок 32-летней Кристины стал поводом для бурных обсуждений личной жизни актрисы среди подписчиков,
На днях Кристина Асмус и 39-летний резидент Comedy Club Гарик Харламов получили свидетельства о расторжении семилетнего брака. А сегодня актриса выложила фото в свадебном платье у ЗАГСа.

«Сама в шоке»,

— подписала снимок Асмус.
@asmuskristina
На снимке, опубликованном в Instagram, она держит в руках букет невесты и широко улыбается. Что это — образ для Хэллоуин, просто очередная шутка на тему развода или намек на новые отношения — сказать сложно. Тем не менее, к последнему варианту склонилось меньшее количество подписчиков.
Многие все же уловили иронию и отметили, что в подобном странноватом наряде Кристина никогда бы не появилась на собственной свадьбе. «Ну никто не поверит, что в жизни пойдете в загс в этом»; «Отличный костюм на Хэллоуин»; «Судя по прическе, снимается сериал», — написали фолловеры.
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Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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