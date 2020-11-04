Брежнева в мини-бикини горячо посидела на заборе

Еще в эфире шоу Comedy Club 38-летняя Вера Брежнева во всеуслышание заявила, что устала от амплуа секс-символа отечественной эстрады. Девушка заверила, что у нее есть взрослые дети — старшей наследнице певице Соне 19 лет, а младшей Саре — 11. Поэтому в обозримом будущем, она вполне может стать бабушкой, если София Киперман вдруг решит обзавестись собственной семьей. Как напомнила жена музыкального продюсера Константина Меладзе , сама она родила первенца в том возрасте, который сейчас достигла ее старшая наследница. больше по теме

Правда пока обзаводиться мужем и детьми Соня не спешит. Она живет в Штатах и большую часть времени уделяет учебе. Звездная мамочка своей дочерью гордится, любит и скучает. Об этом Вера не перестает рассказывать поклонникам, делясь успехами наследницы. Вера Брежнева в крошечном бикини сексуально села на забор.

@ververa

Едва ли Брежнева избавится от статуса секс-символа. Стоит только посмотреть, какие снимки она размещает в своем личном профиле. Так, к примеру, на отдыхе певица смело оголилась, отправившись на прогулку. Оставшись в одном бикини, Вера сексуально посидела на заборе, засветив прелести фигуры: изящные ножки, тонкие щиколотки, соблазнительный животик и восхитительные бедра. Придраться тут не к чему. «Стеснение пропало! Я не святая… Градус повышен», — отметила певица.