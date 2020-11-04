Звезды, которые влюбились в копии своих бывших 

Принято считать, что у каждого человека есть свой типаж второй половинки. Это объясняет, почему многие невольно влюбляются в «двойников» своих бывших. WMJ.ru расскажет, кто из российских звезд нашел замену своей пассии в лице ее или его точной копии.

Анастасия Заворотнюк и Виктория Ворожбит

Сергей Жигунов , известный по роли продюсера Максима Викторовича Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», верен своему вкусу. В 2006-2008 годах он встречался с коллегой по съемочной площадке Анастасией Заворотнюк. Экранный роман обернулся настоящими чувствами, которые подтолкнули актера уйти от своей законной жены Веры Новиковой . Спустя пару лет страсти поугасли, Жигунов вернулся обратно в семью, но ненадолго. Несколько месяцев назад супруги объявили о расставании, а на днях официально оформили развод.

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Судя по всему, их разлучила Виктория Ворожбит. Вот уже несколько месяцев в Сети не утихают разговоры об их связи. Масла в огонь сплетен подливает разительное сходство новой пассии Жигунова с его экс-возлюбленной Заворотнюк. Впрочем, сама Ворожбит так не считает. «Вы ошибаетесь. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», — ответила она на очередной комментарий о «няне Вике».

Не изменяет себе и Алексей Воробьев . В 2011 году звезда «Евровидения» закрутил роман с победительницей «Фабрики звезд — 5» Викторией Дайнеко. Их отношения продлились меньше года, после чего пара рассталась на дружеской ноте.

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Около года назад бывшие влюбленные воссоединились и представили совместный трек «С Новым годом, мой ЛЧ», в котором признались друг другу в чувствах. Однако этой осенью Сеть всколыхнула новость о тайной свадьбе певца с другой — звездным врачом и блогером Натальей Зубаревой. Их заметили в одном из отелей игровой столицы США Лас-Вегасе, где те, предположительно, и заключили брак. Любопытно, что гипотетическая жена Воробьева удивительным образом похожа на его экс-девушку.

За плечами Евгения Петросяна ни много ни мало пять браков. С предпоследней супругой и по совместительству коллегой по сцене Еленой Степаненко он развелся в 2018 году после тридцати двух лет совместной жизни.

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Прошлым летом в Сети заговорили о романе юмориста с его помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше него больше чем вдвое. Этой весной у пары родился сын, которого они назвали в честь дедушки Ваганом. Поклонники пары отмечают, что нынешняя жена Петросяна поразительно похожа на предыдущую.

У звезды отечественной эстрады за всю жизнь было три супруги, и на удивление все они были внешне очень похожи.

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Первая супруга непубличная личность, и сейчас она проживает в Америке, поэтому ее фото не удалось найти. Но и глядя на этих женщин Николаева, можно прийти к выводу, что он отдает предпочтение одному и тому же женскому типажу.

В 2015 году браку Сергея и Ирины Безруковых пришел конец. Вскоре актер женился на режиссере Анне Матисон. И многие поклонники начали замечать, как со временем новая жена 44-летнего Сергея все больше становится похожей на бывшую.

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Тот же стиль — подчеркнутая женственность и при этом скромность образов. Плюс оттенки медного в волосах, высокий лоб, изящная фигура.

С Михаилом Терехиным ведущая «Дома-2» встречалась три с половиной года, пока не узнала о его изменах и не поставила жирную точку в их романе. Почти сразу же в ее жизни появился бизнесмен Курбан Омаров. Многие долгое время думали, что Курбан и Михаил один и тот же человек.

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Гора мышц, высокий рост, выдающаяся челюсть, форма лица, суровый взгляд. С 2015-го Курбан заботится о Бородиной. Хотя, по мнению пользователей соцсетей, скорее 35-летняя Ксения лидер в отношениях, взваливает на себя быт и финансовое обеспечение семьи.