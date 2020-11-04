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Беременность

Звезды, которые влюбились в копии своих бывших 

WMJ.ru 35 минут назад
Звезды, которые влюбились в копии своих бывших
Фото: WMJ.RU
Принято считать, что у каждого человека есть свой типаж второй половинки. Это объясняет, почему многие невольно влюбляются в «двойников» своих бывших. WMJ.ru расскажет, кто из российских звезд нашел замену своей пассии в лице ее или его точной копии.

Анастасия Заворотнюк и Виктория Ворожбит

Сергей Жигунов, известный по роли продюсера Максима Викторовича Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», верен своему вкусу. В 2006-2008 годах он встречался с коллегой по съемочной площадке Анастасией Заворотнюк. Экранный роман обернулся настоящими чувствами, которые подтолкнули актера уйти от своей законной жены Веры Новиковой. Спустя пару лет страсти поугасли, Жигунов вернулся обратно в семью, но ненадолго. Несколько месяцев назад супруги объявили о расставании, а на днях официально оформили развод.
WMJ.RU
Судя по всему, их разлучила Виктория Ворожбит. Вот уже несколько месяцев в Сети не утихают разговоры об их связи. Масла в огонь сплетен подливает разительное сходство новой пассии Жигунова с его экс-возлюбленной Заворотнюк. Впрочем, сама Ворожбит так не считает. «Вы ошибаетесь. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», — ответила она на очередной комментарий о «няне Вике».

Виктория Дайнеко и Наталья Зубарева

Не изменяет себе и Алексей Воробьев. В 2011 году звезда «Евровидения» закрутил роман с победительницей «Фабрики звезд — 5» Викторией Дайнеко. Их отношения продлились меньше года, после чего пара рассталась на дружеской ноте.
WMJ.RU
Около года назад бывшие влюбленные воссоединились и представили совместный трек «С Новым годом, мой ЛЧ», в котором признались друг другу в чувствах. Однако этой осенью Сеть всколыхнула новость о тайной свадьбе певца с другой — звездным врачом и блогером Натальей Зубаревой. Их заметили в одном из отелей игровой столицы США Лас-Вегасе, где те, предположительно, и заключили брак. Любопытно, что гипотетическая жена Воробьева удивительным образом похожа на его экс-девушку.

Елена Степаненко и Татьяна Брухунова

За плечами Евгения Петросяна ни много ни мало пять браков. С предпоследней супругой и по совместительству коллегой по сцене Еленой Степаненко он развелся в 2018 году после тридцати двух лет совместной жизни.
WMJ.RU
Прошлым летом в Сети заговорили о романе юмориста с его помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше него больше чем вдвое. Этой весной у пары родился сын, которого они назвали в честь дедушки Ваганом. Поклонники пары отмечают, что нынешняя жена Петросяна поразительно похожа на предыдущую.

Наташа Королева и Юлия Проскурякова

У звезды отечественной эстрады за всю жизнь было три супруги, и на удивление все они были внешне очень похожи.
WMJ.RU
Первая супруга непубличная личность, и сейчас она проживает в Америке, поэтому ее фото не удалось найти. Но и глядя на этих женщин Николаева, можно прийти к выводу, что он отдает предпочтение одному и тому же женскому типажу.

Ирина Безрукова и Анна Матисон

В 2015 году браку Сергея и Ирины Безруковых пришел конец. Вскоре актер женился на режиссере Анне Матисон. И многие поклонники начали замечать, как со временем новая жена 44-летнего Сергея все больше становится похожей на бывшую.
WMJ.RU
Тот же стиль — подчеркнутая женственность и при этом скромность образов. Плюс оттенки медного в волосах, высокий лоб, изящная фигура.

Михаил Терехин и Курбан Омаров

С Михаилом Терехиным ведущая «Дома-2» встречалась три с половиной года, пока не узнала о его изменах и не поставила жирную точку в их романе. Почти сразу же в ее жизни появился бизнесмен Курбан Омаров. Многие долгое время думали, что Курбан и Михаил один и тот же человек.
WMJ.RU
Гора мышц, высокий рост, выдающаяся челюсть, форма лица, суровый взгляд. С 2015-го Курбан заботится о Бородиной. Хотя, по мнению пользователей соцсетей, скорее 35-летняя Ксения лидер в отношениях, взваливает на себя быт и финансовое обеспечение семьи.
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Звёзды , Елена Степаненко , Курбан Омаров , Ирина Безрукова , Михаил Терехин , Сергей Жигунов , Сергей Безруков , Анастасия Заворотнюк , Анна Матисон , Татьяна Брухунова , Юлия Проскурякова , Виктория Дайнеко , Алексей Воробьев , Евгений Петросян , Наташа Королева , Вера Новикова , Наталья Зубарева , WMJ.RU
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