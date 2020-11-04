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Беременность

Асмус в платье невесты у ЗАГСа всполошила фанатов 

Александра Нечаева 1 час назад
Асмус в платье невесты у ЗАГСа всполошила фанатов
Фото: @asmuskristina
Подробности личной жизни звездной пары Кристины Асмус и Гарика Харламова не устают обсуждать журналисты и поклонники знаменитостей. Справедливости ради стоит отметить, что звезды сами часто подогревают интерес к себе и провоцируют слухи.
Так, совсем недавно Харламов и Асмус официально расторгли брак, получив свидетельство о расторжении брака, а Кристина уже вновь интригует своих фанатов.
На личной странице Асмус в социальной сети появилось интригующее фото: на снимке актриса запечатлена в белом платье невесты возле ЗАГСа. Актриса улыбается в камеру и выглядит очень счастливой.

“Сама в шоке”,

— подписала кадр Кристина.
@asmuskristina
В комментариях к фотографии поклонники актрисы, разумеется, начали обсуждать снимок. Кто-то посчитал, что таким образом Кристина намекнула на новые отношения, другие подписчики уверены, что так актриса пошутила на тему развода, отметив, что в таком странном наряде Асмус вряд ли на самом деле появилась бы на собственной свадьбе. Также были высказаны предположения о том, что актриса просто снимается в новом фильме или сериале.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Анна Старшенбаум вспомнила свои отношения с Владимиром Яглычем.
Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Женский форум
Звёзды , Анна Старшенбаум , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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