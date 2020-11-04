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Мирослава Карпович резко ответила хейтерам 

Eva.ru 4 часа назад
Мирослава Карпович резко ответила хейтерам
Фото: Eva.ru
В течение нескольких месяцев Мирослава Карпович сталкивается с нападками и критикой в сети: ее обвиняют в разрушении семьи Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Долгое время актриса сохраняла молчание и не комментировала ситуацию, но несколько часов назад все же резко ответила хейтерам. В начале года Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о решении развестись. Артисты не называли причину расставания, но многие подозревали Павла в неверности супруге. Агата, чтобы пережить болезненный разрыв, создала шоу «Честный развод», в котором обсуждает с гостями трудности отношений и способы преодолеть депрессию после расставания.
Павел же, по слухам, нашел утешение в объятиях звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович. Пара вместе отдыхала в Сочи в компании детей артиста, а позже Мирослава переехала в дом нового избранника.
Многие упрекнули актрису в том, что она разрушила семью с двумя детьми, ее называли «разлучницей года». Долгое время знаменитость не комментировала свой роман и не отвечала на нападки хейтеров, но вчера решила резко ответить им.

«Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают. Играют в богов и судят меня. Прошу вас, пощадите ваши души, вы ничего не знаете и даже представить себе не можете. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста. Моя мама научила меня не брать чужого!»

— написала Мирослав в микроблоге.
Актрису поддержали ее друзья и поклонники, заметив что Мирослава ведет себя очень достойно и не должна обращать внимания на слова критиков. Подписчики попросили девушку беречь себя, ведь в последнее время она выглядит очень хрупкой, давая повод публике думать, что сильно похудела из-за переживаний.
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