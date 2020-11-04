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Беременность

Равшана Куркова добавила интриги к слухам о своей беременности 

Passion.ru и ещё 1 4 ноября 2020
Куркова добавила интриги к слухам о своей беременности
Фото: Passion.ru
Равшана Куркова, которой в августе исполнилось сорок лет, еще больше сбила с толку поклонников новым постом после слухов о том, что она скоро впервые станет мамой.
Равшана Куркова опубликовала в Instagram свое фото на фоне морских волн, на котором она смотрит вдаль.

«Фото сделано в январе. Впереди очень странный, сложный и совершенно удивительный год, но я об этом ещё не знаю. Здесь мы просто смотрим с океаном друг на друга…», ― написала актриса.

Под постом фолловеры начали поздравлять Равшану с радостным событием, намекать на скорое рождение первенца и делать комплименты:

«А мы всё знаем. Всё, всё получится!», «Равшана, будьте счастливы! Вы этого заслуживаете. Любуюсь и восхищаюсь Вами!», «Вас можно поздравить?», «Фарфоровая статуэтка», «Тростинка», «За эту линию плеч можно умереть», «Волшебная Равшана и океан», «Красота, нежно, изящно».

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