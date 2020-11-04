Моргенштерн раскрыл свои многомиллионные доходы 

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) раскрыл в интервью журналисту Юрию Дудю свой месячный заработок. Видео опубликовано на YouTube

По словам рэпера, основные источники его дохода — это музыка, реклама, концерты. Так, на стриминге исполнитель зарабатывает около 5 миллионов рублей, за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей, в клипе — от пяти миллионов рублей.

При этом, как отметил Моргенштерн, сейчас у него много рекламных контрактов, и он очень дорогое лицо.