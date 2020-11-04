Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Беременность

«Я решила усыновить ребенка»: Любовь Успенская хочет взять малыша из сиротского дома 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Успенская возьмет малыша из детдома
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Любовь Успенская во время беседы с Лаурой Джугелией в рамках ее проекта «Люди говорят» заявила, что собирается взять на воспитание ребенка из сиротского дома. Также она рассказала о неприятном инциденте с актрисой Чулпан Хаматовой.

«Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет, на которого у меня развита интуиция. Я этого ребенка уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю».

Любовь Успенская Как заметила Успенская, полгода назад поругавшаяся в пух и прах с единственной дочерью Татьяной Плаксиной, одно время ее посещали мысли прибегнуть к процедуре ЭКО. Позже она поняла, что эти идеи в ее голове были не самыми умными. По признанию «королевы шансона», она очень добрый, доверчивый и отзывчивый человек. Причем часто из-за этого страдает. К примеру, не так давно она отправила миллион рублей благотворительному фонду актрисы Чулпан Хаматовой. В ответ ее даже не поблагодарили. Певица до сих пор не находит себе места из-за этого. больше по теме
Напомним, что дочь Успенской сейчас живет с отцом в США. У девушки есть проблемы с наркотиками. При этом певица заявила, что в ближайшее время на телевидении выйдет новая программа об их семейных перипетиях, и скорее всего дочь снова будет рассказывать про звездную маму небылицы.
Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Teleprogramma.pro: последние новости
«Поправляйся. Мы тебя ждем»: в Сети появилось фото сильно располневшей Анастасии Заворотнюк «Поправляйся. Мы тебя ждем»: в Сети появилось фото сильно располневшей Анастасии Заворотнюк «У нее полосы от ремня»: 13-летнюю дочку Даны Борисовой избил родной отец «У нее полосы от ремня»: 13-летнюю дочку Даны Борисовой избил родной отец «Дава прошел все виды унижений»: Павел Воля высмеял парня Бузовой «Дава прошел все виды унижений»: Павел Воля высмеял парня Бузовой
Женский форум
Звёзды , Любовь Успенская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Как утеплить пластиковое окно на зиму
03:06
Как утеплить пластиковое окно на зиму
Дом и сад
Что стало с популярными российскими группами 90-х
04:31
Что стало с популярными российскими группами 90-х
Звёзды
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
02:57
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
Звёзды Любовь
Звездные мужчины, которые решились на пластику
03:10
Звездные мужчины, которые решились на пластику
Звёзды Красота
Почему нельзя есть слишком много арахиса
02:18
Почему нельзя есть слишком много арахиса
Еда
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
02:53
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
Звёзды
Как растут избалованные детки знаменитостей
10:31
Как растут избалованные детки знаменитостей
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение