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Беременность

Дана Борисова рассказала, как себя чувствует ее дочь после избиения отцом 

Клео.Ру и ещё 1 22 часа назад
«Боится, что папа не захочет с ней общаться»
Фото: Клео.Ру
У Даны Борисовой и ее экс-супруга Максима Аксенова подрастает 13-летняя дочка Полина. Она живет с мамой, но часто ходит в соседний жилой комплекс повидаться с отцом, дедушкой и бабушкой. Последний такой визит закончился плачевно — Полина вернулась с синяками и вывихнутым пальцем. Об этом Дана с ужасом рассказала в своем Инстаграме.
Девочка вспоминает, как зашла в квартиру, и папа с порога начал ее оскорблять, говорить, что она вся в мать, страшная и жирная.
Мужчина отхлестал дочь ремнем «за непослушание» на глазах у бабушки и дедушки, которые, по словам Борисовой, никак не отреагировали на случившееся. Теперь тело Полины покрыто многочисленными синяками — знаменитость показала снимки дочери в соцсетях.
Дана спросила у подписчиков, что же делать в этой ситуации? Удивительно, что комментаторы не поддержали женщину. Многие отметили, что у девочки нет воспитания, и отец просто не выдержал отвратительного поведения дочери. Кто-то в шутку посоветовал бежать к Малахову, другие же отправляли в полицию. В любом случае, никто не поверил, что ни за что, с порога, можно взять и избить ребенка. После таких воспитательных мер прошло уже 5 дней, но никто из родственников не позвонил и не спросил, как чувствует себя Полина. Отец не принес извинений, дедушка с бабушкой даже не интересуются здоровьем и самочувствием. А девочка чувствует свою вину, что обнародовала эту ситуацию.
Дана передала, что "дочь боится, что папа перестанет с ней общаться", наказав таким образом за «слишком длинный язык». Полина переживает и не знает, как исправить положение. Напомним, что 2 года назад экс-супруг также был замечен в телесном наказании ребенка. В то время Полина плохо относилась к маме из-за ее пристрастия к алкоголю, и не стала делиться с ней переживаниями.
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Звёзды , Максим Аксенов , Дана Борисова
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