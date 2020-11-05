Звезды, критикующие свою внешность

Давно не секрет, что публичные люди далеко не всегда слышат только комплименты от многочисленных поклонников, но и часто подвергаются критике. Одних это ранит, другим все равно, третьи просто привыкли… Эти знаменитые и яркие девушки сами смело критикуют собственную внешность и не стесняются говорить о своих недостатках.

Пожалуй, одной из самых самокритичных девушек можно назвать Ксению Собчак. Журналист и ведущая предпочитает первой посмеяться над собой и назвать все свои недостатки, чтобы не доставить такое удовольствие другим. Так, Ксения Анатольевна часто заявляет, что она не красотка, что похожа на лошадь, а мужчин она всю жизнь очаровывает интеллектом, харизмой и чувством юмора, а не идеальными пропорциями и правильными чертами лица.

При этом она щедро делает комплименты женщинам, которых считает по-настоящему красивыми, и которым, по ее мнению, можно вообще ничего не говорить и не делать, а просто молча покорять всех своей внешностью, с которой им повезло родиться.

Звезда шоу Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив заявляет, что все прекрасно знает о недостатках своей внешности, комплексовать из-за которых даже не думает. В одном из недавних интервью актриса заявила, что она некрасивая, и добавила, что «не всем же быть красотками».

Starface

«К так называемому "хейту", к грязным комментариям в Сети по поводу моей внешности или актерской игры я никак не отношусь. Я этих людей не знаю, они судят по картинке в Интернете, не зная меня реальную, поэтому и обижаться не на что. Спортом не занимаюсь, правда, по возможности, стараюсь много ходить. За диеты бралась, но потом набирала еще больше. Сейчас я себя устраиваю», — рассказала Марина Федункив в интервью Passion.ru

Александре Бортич всего 26 лет, но она уже успела сыграть главные женские роли во многих успешных фильмах, получить награды, признание и положительные отзывы кинокритиков. «Духless 2», «Про любовь», «Викинг», «Полицейский с Рублевки 2», «Я худею», «Обычная женщина», — вот неполный снимок ее проектов.

Завоевать кинобизнес этой голубоглазой блондинке помогли не только талант и бойкий характер, но и ангельская внешность.

Что она сама о себе думает? После того, как пару лет назад Александра стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour, она не раз заявила, что вообще не похожа женщину, что у нее почти нет груди, а выглядит и ведет она себя как настоящий пацан…

Starface

Секс-символ Голливуда и одна из самых желанных женщин мира Скардетт Йоханссон считает себя далеко не самой привлекательной.

«Во мне нет ничего особенного. У меня обыкновенное тело. Я не люблю свои бедра и живот. Я стараюсь не беспокоиться о своей внешности. Но иногда так хочется иметь другую форму глаз или чтобы нос был тоньше, рост повыше, а тело — более подтянутым. И как, скажите, у секс-символа могут быть кривые или короткие ноги?», — заявила актриса.

Eastnews

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава из жгучей кареглазой брюнетки с женственными формами превратилась в хрупкую блондинку с голубыми глазами. Актриса не скрывает, что сильно похудела, уменьшила грудь и решилась на другие изменения, потому что много лет была недовольна своей внешностью.

Екатерина Ширинкина / Passion.ru

«Это был мой первый шок — когда я увидела себя в телевизоре. Я должна была согласиться с тем, что некрасивая, не обаятельная и не располагаю к себе людей. И дело было даже не критике со стороны. Многие писали, что я страшная и зачем таких показывать в телевизоре. И даже не в том, что я хотела серьезных отношений с молодыми людьми. Я сама про себя поняла, что не хочу так выглядеть. Да и со здоровьем тогда начались проблемы», — рассказала Екатерина в интервью «7Дням».

Екатерина Климова является одной из самых востребованных, сексуальных, привлекательных и любимых зрителями актрис российского кинематографа, которые постоянно делают ей комплименты и очень редко критикуют. Сама она относится более критично к себе и своей внешности.

Starface

«Я никогда не питала иллюзий по поводу своей внешности и не относилась к себе как к какой-то безумной красавицей. <…>На мой взгляд, главное — не считать себя красоткой, а просто любить такой, какая ты есть», — заявила Климова в интервью сайту «Истории звезд».

Одна из самых ярких голливудских актрис Энн Хэтэуэй тоже умеет себя покритиковать.

«У меня очень специфическая внешность. У меня маленькая голова и очень крупные черты лица. Н я стараюсь не критиковать себя. Да, я не очень симпатичная, но в этом нет ничего страшного. Зато это мое настоящее лицо, я такая, какая есть. И я никогда даже не задумывалась о пластической хирургии», — заявила она в интервью журналу InStyle.