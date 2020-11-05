Кошкина спровоцировала слухи о романе с Харламовым 

Поклонники в эти слова не верят, учитывая, что роман с Кристиной Гарик тоже скрывал длительное время. Поэтому фанаты теперь пристально наблюдают за жизнью знаменитостей, чтобы первыми узнать правду.

Да и сама Кошкина время от времени подогревает слухи о начинающихся любовных отношениях с юмористом. Так, она выложила фото в Инстаграме и подписала его «До встречи сегодня в 21:00 на „ТНТ“!». Подписчики решили, что речь идет о шоу «Comedy Club», где Харламов, как известно, является постоянным резидентом.

Озадачил подписчиков и внешний вид актрисы. Она облачилась в черное платье с воланами и очень глубоким декольте, открывающим половину груди. Самое интересное, что платье было без бретелек, и многие искренне не поняли, на чем оно держится.

Фанаты сделали вывод, что именно в таком наряде и нужно соблазнять мужчину. «За Харламовым пошла» — оставляют комментарии подписчики. Яна не стесняется демонстрировать самые аппетитные части своего тела, предпочитая короткие юбки, глубокие декольте и высокие каблуки. Она уверена, что выглядит потрясающе. Пока девушка одинока, но прекрасно знает, каким должен быть избранник: богатым, щедрым, самодостаточным и непременно добрым.

У Яны Кошкиной, в ее 30 лет, до сих пор нет детей.