Моргунова опровергла обвинения в алкоголизме

Телеведущая Светлана Моргунова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее нагло оклеветали. Напомним, что недавно коллега Владимир Березин рассказывал о ее алкоголизме. Якобы 80-летняя диктор откровенно спивается и почти не выходит из дома.

«Он с ума сошел. Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье. Мне никакая помощь не нужна».

Светлана Моргунова Напомним, что в мае нынешнего года Светлана Моргунова похоронила своего сына Максима. Он умер от коронавируса. Звезда очень сильно до сих пор переживает по этому поводу.

Заметим, что Максим Моргунов «сгорел» буквально за несколько дней. Казалось, что он уже победил коварную болезнь, однако в какой-то момент ему стало хуже и медики уже не смогли ему помочь.