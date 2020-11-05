С кем Прилучному приписывали служебный роман

5 ноября свой 33-й день рождения отмечает один из самых харизматичных и закрытых российских актеров Павел Прилучный . Он играет в кино брутальных героев со стальным характером, крайне редко дает интервью и почти не комментирует события свой личной жизни, хотя вопросов возникает немало. Только за последний год он успел развестись с Агатой Муцениеце , с головой окунуться в новый роман с Мирославой Карпович.

Ко дню рождения актера Teleprogramma.pro

вспомнила его роли в кино и сериалах в самых разных жанрах и с различными напарницами по актерскому цеху. С некоторыми из них у Прилучного был роман. Кстати, фильмы и сериалы из подборки уже доступны в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

«В ожидании моря» (2013)

Трагикомедия и последняя часть трилогии «Центральная Азия» режиссера Бахтиера Худойназарова . Капитан рыболовного корабля Марат (в исполнении Егора Бероева ) отправляется на рыбалку в шторм, и возвращается на берег из всего экипажа только он, после чего его осуждают на 10 лет. По завершению срока он узнает, что море ушло, и осталась только песчаная степь. Тогда он решает отправиться на поиски ушедшего моря…

В этот период Павел не был замечен в интригах — в 2011 они расписались с Агатой Муцениеце, а в 2013 у них родился сын Тимофей.

«Невидимки» (2014)

Накануне нового года простой офисный работник Юра обнаруживает, что его не видят. И если сначала он никак не понимает, что делать со своим новым состоянием, то постепенно учится извлекать из него выгоду и поражается собственной смелости. Пожалуй, это была единственная работа Прилучного, когда ему не приписывали романы с коллегами по площадке.

Хотя работать с Анной Семенович, признаются многие мужчины-актеры, сложно. Ведь в такую красотку невозможно не влюбиться.

«Мажор» (2014)

«Мажор» — стал настоящей визитной карточкой Павла Прилучного. Актер играет сына российского олигарха, который прожигает жизнь по ночным клубам, но в один момент его судьба редко меняется. Отец пристраивает парня на работу в полицию, и с этого момента его жизнь становится полна опасностей.

Проект оказался настолько успешным, что его продлили на второй сезон, а в 2016 году стриминговый видеосервис Netflix выкупил права на экранизацию за рубежом.

Партнершей Прилучного стала Карина Разумовская . По сценарию она играна начальницу Павла и его возлюбленную, вскоре появились предположения, что роман у пары не только написанный сценаристами. А изначально отношения у партнеров были натянутыми.

Виной всего неудачное начало совместной работы, но потом девушка изменила свое мнение о напарнике. Она не раз признавалась, что Павел тонкий и застенчивый человек, а вовсе не дерзкий парень, каким кажется.

«Рубеж» (2017)

Патриотическая драма, рассказывающая о том, как важна связь с прошлым и память о предках, шедших на фронт Великой Отечественной войны. В центре сюжета бизнесмен Михаил (Павел Прилучный), у которого есть все, кроме любви, но его устраивает и такой расклад… Но вдруг все рушится.

Михаил получает возможность перемещаться во времени — и попадает на фронт, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Главную женскую роль в фильме исполнила Кристина Бродская

Наверное, Кристина одна из немногих актрис, кому не приписывали роман с Павлом — в 2016 она вышла замуж за Игоря Петренко , а у Павла в этом же году родилась дочь от Агаты Муцениеце Мия.

«В клетке» (2019)

Новый драматический криминальный сериал с сильным актерским составом. Главную роль исполнил Павел Прилучный, роль его отца — Владимир Епифанцев , Агата Муцениеце исполнила роль бывшей любви главного героя. По сюжету, отец и сын Евдокимовы возвращаются в Калининград.

Первый бежит от проблем в Москве, а второй, отсидев срок за наркотики, начинает жизнь заново. Оба они бойцы смешанных единоборств, и сериал рассказывает о жизни без иллюзий и спорте без правил.

«Возмездие (2019)

Сериал в жанре боевик рассказывает историю Юры. Он военный, возвращается домой после командировки в горячей точке, но дома тоже не все так просто. Пока его не было, жена ушла к банкиру, дочь попала в сложную ситуацию в схватке за деньги, и сам город пришел в упадок. Завод, где работал отец Юры, почти разрушен. Но герой не опускает руки, он ставит перед собой цель восстановить справедливость. В этом сериале также сыграла Агата Муцениеце.

К тому моменты отношения у супругов уже оставляли желать лучшего, ползли слухи о скором разводе. Видимо Агата догадывалась, что у мужа есть другая. Вернее, другие.

Во время работы над фильмом «Тень звезды», который вышел в 2020 году, у Павла вспыхнул интерес к 31-летней Юле Франц. По сценарию у них даже была постельная сцена, а после и стремительный роман.

Параллельно с Франц в жизнь актера ворвалась Мирослава Карпович — коллега из театра. Поняв, что ситуация перестала быть любовным треугольником, а переросла в четырехугольник, Франц прекратила отношения с актером, а вот звезда «Папиных дочек» вскоре заняла место Муцениеце и даже перебралась в особняк возлюбленного.