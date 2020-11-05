«Люба не хуже»: в Сети оценили новую жену Кончаловского

Звезда рассказал о давних съемках.
Фото: @egorkonchalovsky@egorkonchalovsky
Максим Виторган
нередко делится со своими поклонниками неожиданными снимками. Благо, актеру всегда есть что показать и о чем рассказать, ведь за его плечами множество различных съемок и ролей.
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На днях он поделился архивным фото, на котором предстал в необычном виде. Виторган выходил из модной белой машины без верха. На нем был твидовый черный пиджак, белая рубашка и черные брюки. Лицо актера украшали бакенбарды. «ФБ напомнил смешное от 4 ноября 2011 года. Крым. Ялта. Я на съемках. Впереди столько всего, что страшно вспоминать», — отметил в своем посте знаменитость.
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Он также поделился с подписчиками историей, которая произошла на тех съемках. Оказывается, Виторгану необходимо было вставать в шесть утра, чтобы быть на съемочной площадке, поэтому он попросил портье в гостинице его разбудить. Что она и сделала, правда, необычным способом, как это сначала показалось Максиму. Вместо сочетания «портье Вера» он услышал слово «портвевар» и решил, что девушка с ресепшена просто любит фильм «День выборов», откуда это слово и появилось. Однако все оказалось гораздо проще: актер попросту не расслышал портье. «И тут я совсем проснулся и понял, что действительно „портвевар“», — признался Виторган.
Поклонники оценили чувство юмора звезды и его внешний вид, созданный специально для тех съемок. Некоторые даже сравнили знаменитость с Элвисом Пресли. «Элвис?», «Хорошая история», «Ого! Портье Вера», «Чего только не услышишь по утрам», «Прикольно», «Срочно отпусти баки!», «На Леонидова тут похож», «Ну чистый Элвис Пресли», «Шикарная фотка — американская классика 60-х», «Опухший с утра Леонидов», — отметили фолловеры.