«Люба не хуже»: в Сети оценили новую жену Кончаловского

Актриса продемонстрировала точеную фигуру.
Фото: @egorkonchalovsky@egorkonchalovsky
Екатерина Варнава подразнила подписчиков новыми соблазнительными кадрами, на которых позирует в ажурном пеньюаре. Сквозь полупрозрачную ткань можно разглядеть стройное тело звезды и ее бесконечно длинные ноги. В целом фотосет получился очень женственным. Стилисты Варнавы сделали небрежную укладку с локонами и акцентировали внимание на бровях и глазах артистки.
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«Обозначили женщину. Уловили изысканную красоту», — так подписала снимки довольная Екатерина.
Фанаты тоже пришли в восторг от опубликованных фотографий. «Как фарфоровая куколка», «Снежная королева», «Потрясающе нежно», «Вам так идет такой образ», «Похожа на фею», «Богиня», «Не оторвать взгляд», — восхищаются пользователи.
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Конечно же, не обошлось и без хейтеров, которые поспешили высказать свое мнение в комментариях. «Когда же закончится мода на брежневские брови?!», «Напоминает мультфильм „Труп невесты“, с макияжем недоработка», «Что красивого в этой занавеске?» — возмущаются «диванные» эстеты.
Екатерине Варнаве не привыкать к оскорблениям в свой адрес: актрису часто критикуют за то, что она сделала несколько пластических операций и скрывает это от поклонников и журналистов. Сама же артистка не раз говорила, что ложилась под нож хирурга только за тем, чтобы уменьшить грудь.