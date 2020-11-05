«Люба не хуже»: в Сети оценили новую жену Кончаловского

Актриса продемонстрировала точеную фигуру.

Фото: @egorkonchalovsky @egorkonchalovsky

Екатерина Варнава подразнила подписчиков новыми соблазнительными кадрами, на которых позирует в ажурном пеньюаре. Сквозь полупрозрачную ткань можно разглядеть стройное тело звезды и ее бесконечно длинные ноги. В целом фотосет получился очень женственным. Стилисты Варнавы сделали небрежную укладку с локонами и акцентировали внимание на бровях и глазах артистки.

.boxes3{height:175px;width:153px;} #n img{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #inst i{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important}

«Обозначили женщину. Уловили изысканную красоту», — так подписала снимки довольная Екатерина.

Фанаты тоже пришли в восторг от опубликованных фотографий. «Как фарфоровая куколка», «Снежная королева», «Потрясающе нежно», «Вам так идет такой образ», «Похожа на фею», «Богиня», «Не оторвать взгляд», — восхищаются пользователи.

View this post on Instagram Shared post on Time

embed instagram post

.boxes3{height:175px;width:153px;} #n img{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #inst i{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important}

Конечно же, не обошлось и без хейтеров, которые поспешили высказать свое мнение в комментариях. «Когда же закончится мода на брежневские брови?!», «Напоминает мультфильм „Труп невесты“, с макияжем недоработка», «Что красивого в этой занавеске?» — возмущаются «диванные» эстеты.